Tecavüze Instagram’lı savunma

Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Ömer U. ve İhsanÇ., iddialara göre, aynı fakültede okuyan B.Z.'ye 5 Mayıs'ta şantajla tecavüz etti. Mağdur genç kızın, tecavüzcüler hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla skandal patlak verdi. Ömer U. ve İhsan Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu sanıkların yargılanmasına dün devam edildi. İhsan Ç.'nin avukatı KamilSolak, B.Z.'nin olaydan bir hafta sonraInstagnam'dan paylaştığı fotoğraflarımahkemeye gösterdi. "İnsanın yaradılışı gereği bu olaydan etkilenmesi beklenirdi. Oysa fotoğraflarda oldukça sağlıklı gözükmektedir" dedi. Tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
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