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e Instagram’lı savunma

Tecavüze Instagram’lı savunma
Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Ömer U. ve İhsan Ç., iddialara göre, aynı fakültede okuyan B.Z.'ye 5 Mayıs'ta şantajla etti. Mağdur genç kızın, tecavüzcüler hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla skandal patlak verdi. Ömer U. ve İhsan Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu sanıkların yargılanmasına dün devam edildi. İhsan Ç.'nin avukatı Kamil Solak, B.Z.'nin olaydan bir hafta sonra Instagnam'dan paylaştığı fotoğrafları mahkemeye gösterdi. "İnsanın yaradılışı gereği bu olaydan etkilenmesi beklenirdi. Oysa fotoğraflarda oldukça sağlıklı gözükmektedir" dedi. Tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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