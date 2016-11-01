  1. Kocasının dediğini yaptı!
  2. ‘1. Güç’ olmak isterken...

‘Sosyal’

, 3 yıldır hesabına dadanan bir kişinint acizlerine uğradı Ölüm tehditleri alınca soluğu savcılıkta aldı. Ancak şüpheli bir türlü bulunamadı

‘Sosyal’ taciz
Tacizciler, internette kadınları hedef aldı. Bunlardan biri de Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Betül Kaya'ydı. Genç kadın, peşini bırakmayan internet cisi yüzünden zor günler yaşadı. Savcılığa intikal eden olay, Kaya'nın sosyal paylaşım sitesinde hesap açmasıyla başladı. Ailesiyle birlikte yaşayan genç kadın, sanal alemde tanışıp sohbet ettiği bir kişinin tacizlerine uğradı. Tacizci, genç kadının daki fotoğraflarını indirip, bunları "Eskort Betül" başlığıyla yayınladı. Ayrıca Kaya'ya ölüm tehditleri yağdırdı. Tacizlerin ardı arkası kesilmemesi üzerine Kaya, sosyal medya hesabını kapatıp, başka bir adla yeni bir hesap açtı. Ancak 'nın yeni adresini de bulan kişi, tacizleri sürdürerek genç kadının yakasını bırakmadı.

'SENİ VE AİLENİ KATLEDERİM'
3 yıldır tacizciyle mücadele eden Kaya, kendisini tehdit eden kişinin bulunması için soluğu Cumhuriyet Savcılığı'nda aldı. Ancak 3 kez şikayet dilekçesi veren Kaya'nın tüm girişimlerine rağmen şüpheli bulunamadı. İnternet tacizcisinin ölümle tehdit ettiğini söyleyen Kaya, gözyaşları içerisinde şunları anlattı: "Bu kişi benimle ilgili korkunç paylaşımlarda bulunuyor. Namusuma dil uzatan yayınlar yaparak saldırıyor. 'Eğer hapse girersem seni ve aileni katlederim' diyor. Arkadaşlarımı da taciz ediyor. Onlara 'Betül'ü pazarlıyor musunuz?' diye iğrenç şeyler yazıyor."

'KAFAMI KESMEKLE TEHDİT EDİYOR'
3 yıldır tacizcinin bulunması için mücadele eden Betül Kaya, "Bu sapığı bulun" diyerek yetkililere seslendi. Genç kadın, "Tacizci beni kafamı kesmekle ve ailemi katletmekle tehdit ediyor' dedi.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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