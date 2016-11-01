‘Sosyal’ taciz

Tacizciler, internette kadınları hedef aldı. Bunlardan biri de Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde yaşayan 30yaşındaki Betül Kaya'ydı. Genç kadın, peşini bırakmayan internet tacizcisi yüzünden zor günler yaşadı. Savcılığa intikal eden olay, Kaya'nın sosyal paylaşım sitesinde hesap açmasıyla başladı. Ailesiyle birlikte yaşayan genç kadın, sanal alemde tanışıp sohbet ettiği bir kişinin tacizlerine uğradı. Tacizci, genç kadının sosyal medyadaki fotoğraflarını indirip, bunları "Eskort Betül" başlığıyla yayınladı. Ayrıca Kaya'ya ölüm tehditleri yağdırdı. Tacizlerin ardı arkası kesilmemesi üzerine Kaya, sosyal medya hesabını kapatıp, başka bir adla yeni bir hesap açtı. Ancak Betül Kaya'nın yeni adresini de bulan kişi, tacizleri sürdürerek genç kadının yakasını bırakmadı.
'SENİ VE AİLENİ KATLEDERİM'
3 yıldır tacizciyle mücadele eden Kaya, kendisini tehdit eden kişinin bulunması için soluğu CumhuriyetSavcılığı'nda aldı. Ancak 3 kez şikayet dilekçesi veren Kaya'nın tüm girişimlerine rağmen şüpheli bulunamadı. İnternet tacizcisinin ölümle tehdit ettiğini söyleyen Kaya, gözyaşları içerisinde şunları anlattı: "Bu kişi benimle ilgili korkunçpaylaşımlarda bulunuyor. Namusuma diluzatan yayınlar yaparak saldırıyor. 'Eğerhapse girersem seni ve aileni katlederim'diyor. Arkadaşlarımı da taciz ediyor.Onlara 'Betül'ü pazarlıyor musunuz?' diyeiğrenç şeyler yazıyor."
'KAFAMI KESMEKLETEHDİT EDİYOR'
3 yıldır tacizcinin bulunması için mücadele eden Betül Kaya, "Bu sapığı bulun" diyerek yetkililere seslendi. Genç kadın, "Tacizci beni kafamı kesmekle ve ailemi katletmekle tehdit ediyor' dedi.
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