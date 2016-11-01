Sınıra tank sevkiyatı yapılıyor

Ankara ve Çankırı'daki birliklerden çok sayıda tank ve zırhlı araç, sınır bölgesindeki Şırnak'ın Silopi ilçesine doğru hareket etti.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, sınıra zırhlı araç sevkiyatı yapılıyor.

Bu kapsamda 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerine ait unsurlar görevlendirildi.

Ankara'dan tanklar ve tank kurtarıcıları, Çankırı'dan ise tekerlekli araçlar ve iş makinelerinin Silopi'ye karayoluyla sevkiyatı başladı.

BAKAN IŞIK'TAN SEVKİYAT AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtladı.

Sınıra yapılan zırhlı araç sevkiyatının sorulması üzerine Bakan Işık, "Bölgemizde önemli gelişmeler var. Bir taraftan Türkiye'nin içerisinde çok ciddi bir terörle mücadele var, diğer yandan da sınırımızın hemen diğer tarafında önemli gelişmeler var. Bütün bu gelişmelere hazırlıklı olmak açısından yapılan bir çalışma bu. Türkiye her türlü ihtimale önceden hazırlık yapmak durumunda, bu hazırlıkların bir parçası." yanıtını verdi.

"Hazırlıkların Irak tarafına yönelik olduğu iddia ediliyor. Bu doğru mu?" sorusa Işık, "Bu konularda gerek Irak Hükümetiyle gerek koalisyon güçleriyle gerekse Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimle temaslar devam ediyor. Tabi Türkiye'nin orada kırmızı çizgileri var. Bu kırmızı çizgilerin aşılmaması durumunda, özellikle Türkiye taahhütlerine her zaman bağlı kalır ama bu kırmızı çizgiler aşılırsa, Türkiye bu noktada yapması gerekeni yapmakta tereddüt etmez. Şu anda iyi bir diyalog zemini var, bu diyalog zemini içerisinde çalışmalar sürdürülüyor." yanıtını verdi.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK TERÖR TEHDİDİNİN ARTMASI TÜRKİYE'NİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ"

Bakan Işık, "Irak'a girilmesi için kırmızı çizgiler nedir?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Özellikle Musul'un demografik yapısının değişmesi, Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin artması Türkiye'nin kırmızı çizgileri. Şu anda buna yönelik baştan beri ortaya koyduğumuz bir tavrımız var. Her ne pahasına olursa olsun terör örgütünün ve terör örgütlerinin burada Türkiye'ye karşı bir terör tehdidine müsaade etmeyeceğiz. Bu noktada Türkiye'nin kırmızı çizgisi var. Eğer o bölgede, özellikle Sincar bölgesinden Türkiye'ye yönelik tehdit ve terör örgütünün orada yuvalanma girişimi olursa Türkiye gereğini yapar. Onun dışında da özellikle Musul'un demografik yapısını değiştirecek, oradaki yerli insanların kendi yurtlarından sürülmesine sebep olacak gelişmeler de Türkiye'nin kırmızı çizgisi ama bu konular şu anda gerek bölgesel yönetimle gerekse, Irak merkezi hükümetiyle görüşülüyor, birlikte çalışılıyor. Koalisyonla da birlikte çalışılıyor. Bu çalışmalar sürecek. Bu arada Türkiye gereken hazırlığı yapıyor, yapmak da en doğal, tabi hakkı. Şu anda bunun gereği yapılıyor."

"Haşdi Şabi, Telafer'e girmek için operasyon başlattı. Musul ya da Telafer'e girilmesi Türkiye'nin müdahalesi için gerekçe oluşturabilir mi?" sorusu üzerine Işık, "Biz, Irak'ta yabancı hiçbir unsurun, Irak Musul harekatında bulunmasını ve Musul'u işin içinden çıkılmaz bir noktaya getirmesini istemiyoruz. İleride bu bölgenin çok daha uzun süre istikrarsızlığa sürükleneceği bir gelişmeye Türkiye'nin seyirci kalmasını kimse beklemesin." dedi.

"PKK'YA ZEMİN KAZANDIRILMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

Bölgede, Türkiye ile tarihi, kültürel bağı bulunan insanlarla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan Bakan Işık, Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğüne yönelik bir adım atmadığını vurguladı.

Işık, Musul operasyonunu fırsat bilerek, yabancı unsurların bölgede bir kazanım elde etmesine Türkiye'nin razı olmayacağını ifade ederek, PKK'ya zemin kazandıracak hiçbir gelişmeye Türkiye'nin müsaade etmeyeceğini kaydetti.

Bakan Işık, bu noktadaki düşüncelerin, bütün muhataplara en açık şekilde ifade edildiğini belirtti.

Irak'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde bu harekatın yapılması gerektiğini kaydeden Bakan Işık, "İnsanların kendi toprağını kendisinin savunmasının motivasyonu başka hiçbir şeyde elde edilemez. Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesi çok önemli, Türkiye olarak biz bunu destekliyoruz ama bunu yaparken, yarın Musul'u daha büyük bir girdaba, sıkıntılar içerisine sokacak tarzdan da özellikle kaçınılmasını bekliyoruz. Türkiye tüm gelişmeleri yakinen takip ediyor, diplomasi de çalışıyor." diye konuştu.