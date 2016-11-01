  1. PKK'lı hainler kameraya takıldı

'te 'ya bir darbe daha

'te bir araçta 'lı teröristlere götürülen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Siirtte PKKya bir darbe daha

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü 'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik, Yeni Eruh yolu üzerinde şüpheli bir araçta yapıldı.

Aramada 10 akü, 4 jeneratör, 60 ampul, su geçirmeyen askeri kamuflajlı yaklaşık 200 metre uzunluğunda kumaş, 185 şemsiye, 200 uzun namlulu silah kayışı bulundu.

Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
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  • 01 Kasım 2016, Salı 19:50
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