Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik, Yeni Eruh yolu üzerinde şüpheli bir araçta yapıldı.
Aramada 10 akü, 4 jeneratör, 60 ampul, su geçirmeyen askeri kamuflajlı yaklaşık 200 metre uzunluğunda kumaş, 185 şemsiye, 200 uzun namlulu silah kayışı bulundu.
Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
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