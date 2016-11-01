FETÖ'nün kapatılan Zaman gazetesinin eski yayın yönetmeni olan Ekrem Dumanlı, terör örgütü propagandasının en önemli isimlerindendi. Foyaları ortaya çıktıkça halkın oylarıyla seçilen hükümet için alçakça "Kaçacaksınız" ithamlarında bulundu. Ancak kaçan kendisi oldu. Aylar sonra ABD'nin New Jersey şehrinde eşi ve çocuğuyla beraber Jersey Gardens isimli bir outlet alışveriş merkezinde görüntülendi. Kaçmakla kalmamış, tanınmamak için kapalı alanda bile bere ve güneş gözlüğüyle dolaşıyordu. ABD'ye firar eden Dumanlı'nın kaçış hikayesi de ortaya çıktı.
TÜRK KÖKENLİ ALMAN SİYASETÇİ DEVREDE
Buna göre Dumanlı, Türkiye'den yasa dışı yollarla yurt dışına çıktı. Bir süre sonra Bulgaristan'ın başkentiSofya'daki Almanya Büyükelçiliği'yle temasa geçti. Sığınma hakkı istedi. Ancak buna olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Bunun üzerine Dumanlı için, Türk kökenli üst düzey bir Alman siyasetçi devreye girdi. Söz konusu siyasetçi Alman makamlarından Dumanlı için ricacı oldu. Ancak buna rağmen Dumanlı, Almanya'ya giremedi. Dumanlı bunun üzerine çareyi mensubu olduğu terör örgütünün lideri Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'ye gitmekte buldu.
FETÖ medyasında en büyük kara propagandayı yapan Ekrem Dumanlı firar etti. Aylar sonra New Jersey'de kendini gizlemeye çalışırken ortaya çıktı. Dumanlı'nın kaçarken önce Bulgaristan'a geçtiği burada Almanya'dan sığınma talep ettiği öğrenildi...
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