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Selo'dan 'ye birleşelim çağrısı!

Milletten tokadı yiyen Kandil'in kuklası 'ye çağrı yaptı: "Bizler neden bir araya gelip yüzde 60 oy alamayacakmışız? Bunu zamanı geldi de geçiyor bile. Taban da buna kapalı değil"

Selodan CHPye birleşelim çağrısı!

HDP Eş Genel Başkanı , bugünkü grup konuşmasında 'ye seslenerek ortak bir blok çağrısında bulundu. "İlk sandık önümüze kurulduğunda güçlü bir muhalefet olarak Türkiye'ye alternatif bir demokratik iktidar seçeneği sunmamız lazım" diyen Demirtaş'ın grup konuşmasındaki sözlerinin ilgili bölümü şöyle:

"YÜZDE 60 OY ALALIM"
"Açık söylüyorum, ilk sandık önümüze kurulduğunda güçlü bir muhalefet bloğuyla bunları devirmemiz lazım. Biz şu faşist bloka mecbur muyuz? Bu faşist blok yüzde 50 oy alırız diyor da, bizler neden bir araya gelip yüzde 60 oy alamayacakmışız? Bunu zamanı geldi de geçiyor bile. Taban da buna kapalı değil.

KANDİL DE CHP'YE İTTİFAK ÇAĞRISI YAPMIŞTI
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  • 01 Kasım 2016, Salı 21:05
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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isa isa

Bunlar ne zaman ayrıldı ki.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 01.11.2016 21:09
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