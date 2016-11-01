HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugünkü grup konuşmasında CHP'ye seslenerek ortak bir blok çağrısında bulundu. "İlk sandık önümüze kurulduğunda güçlü bir muhalefet olarak Türkiye'ye alternatif bir demokratik iktidar seçeneği sunmamız lazım" diyen Demirtaş'ın grup konuşmasındaki sözlerinin ilgili bölümü şöyle:

"YÜZDE 60 OY ALALIM"

"Açık söylüyorum, ilk sandık önümüze kurulduğunda güçlü bir muhalefet bloğuyla bunları devirmemiz lazım. Biz şu faşist bloka mecbur muyuz? Bu faşist blok yüzde 50 oy alırız diyor da, bizler neden bir araya gelip yüzde 60 oy alamayacakmışız? Bunu zamanı geldi de geçiyor bile. Taban da buna kapalı değil.



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