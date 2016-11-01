  1. Başbakan Yıldırım: CHP Çarşı gibi her şeye karşı

RTÜK'e FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında RTÜK'e düzenlenen operasyonda, aralarında bir daire başkan yardımcısı ile üst kurul uzman ve uzman yardımcılarının da bulunduğu 28 kişiden 21'i gözaltına alındı.

RTÜKe FETÖ operasyonu!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında RTÜK'e operasyon düzenledi. Ankara merkezli 5 ilde düzenlenenoperasyonda, aralarında bir daire başkan yardımcısı ile üst kurul uzman ve uzman yardımcılarının da bulunduğu 28 kişiden 21'i gözaltına alındı.
  • 01 Kasım 2016, Salı 13:18
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar