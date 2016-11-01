Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında RTÜK'e operasyon düzenledi. Ankara merkezli 5 ilde düzenlenenoperasyonda, aralarında bir daire başkan yardımcısı ile üst kurul uzman ve uzman yardımcılarının da bulunduğu 28 kişiden 21'i gözaltına alındı.
RTÜK'e FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında RTÜK'e düzenlenen operasyonda, aralarında bir daire başkan yardımcısı ile üst kurul uzman ve uzman yardımcılarının da bulunduğu 28 kişiden 21'i gözaltına alındı.
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