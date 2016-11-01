Rol değil gerçek

Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü, bir süre önce kansere karşı duyarlılığı artırmak için harekete geçti. 'Sakın Geç Kalma Erken Gel' sloganıyla bir kamu spotu hazırladı. Klipte ise BelmaTablı (48) oynadı. Ancak Tablı, klipten 4 ay sonra trajikomik bir olay yaşadı. Tablı'nın, mamografi kontrolü yaptırırken meme kanseri olduğu ortaya çıktı. Erken teşhis sayesindekısa süreli tedaviylesağlığını geri kazandı.
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