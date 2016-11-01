  1. ‘1. Güç’ olmak isterken...
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Rol değil gerçek

Rol değil gerçek
Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü, bir süre önce e karşı duyarlılığı artırmak için harekete geçti. 'Sakın Geç Kalma Erken Gel' sloganıyla bir kamu spotu hazırladı. Klipte ise Belma Tablı (48) oynadı. Ancak Tablı, klipten 4 ay sonra trajikomik bir olay yaşadı. Tablı'nın, mamografi kontrolü yaptırırken meme kanseri olduğu ortaya çıktı. Erken teşhis sayesinde kısa süreli tedaviyle sağlığını geri kazandı.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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