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’yı ''an adım

PKK’yı KORKUTan adım
Milli Savunma Bakanlığı, 'nın hava savunma yeteneğini artırmak için geliştirilen sisteminin ilkini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etti. KORKUT, stabilize silah kulesi ile hareket halinde atış yapabiliyor, mühimmat besleyebiliyor ve seçebiliyor, atış kontrol radarı ile hedef takibi yapabiliyor.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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