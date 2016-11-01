Pisa’ya Ulu rakip

Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan ve 800 yılı aşkın süredir ayakta duran Ulu Cami'nin minaresinin eğikliğinin 3,5 ile 7 derece arasında olduğu yapılan ölçümlerle belirlenirken, Pisa Kulesi'nden bile eğik olduğu tescillenmiş oldu. Bin 157 yılında Artukluhükümdarı Fahrettin Karaaslantarafından inşa ettirilenHarput UluCami'nin eğik minaresi,ziyarete gelenlerin ilgisiniçekiyor. Eğriliği ile İtalya'dabulunan Pisa Kulesi'niandıran minarenin geleceğeaktarılması için MalatyaVakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından3'er aylık takiplerle2 yıl süren ölçümler yapıldı. Minarenin 3.5 ile 7 derece arasında eğik olduğu belirlenmesi ile 3.99 eğikliği bulunan Pisa Kulesi'nden daha eğik olduğu tespit edildi. Yapılan ölçümler sonrasında, eğri minarenin geleceğe aktarılması için proje hazırlanacağı öğrenildi. Eğri minare ile ilgili bilgi veren Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Aytaç, "Minare, günümüze kadar gelebilmiş olması bakımından önemli bir eser. Eğikliğinin düzeltilmesindense mevcut durumunun korunması gerekiyor".
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