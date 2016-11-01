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Pisa’ya Ulu rakip

800 yıldır ayakta duran Ulu Cami’nin sinin eğikliği Pisa Kulesi’ni geçti. Yapılan ölçümlerde minarenin 3.5 ile 7 derece arasında eğiklikle 3.99’luk ünlü kuleyi solladığı belirlendi

Pisa’ya Ulu rakip
Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan ve 800 yılı aşkın süredir ayakta duran Ulu Cami'nin sinin eğikliğinin 3,5 ile 7 derece arasında olduğu yapılan ölçümlerle belirlenirken, Pisa Kulesi'nden bile eğik olduğu tescillenmiş oldu. Bin 157 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen Harput Ulu Cami'nin eğik minaresi, ziyarete gelenlerin ilgisini çekiyor. Eğriliği ile İtalya'da bulunan Pisa Kulesi'ni andıran minarenin geleceğe aktarılması için Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 3'er aylık takiplerle 2 yıl süren ölçümler yapıldı. Minarenin 3.5 ile 7 derece arasında eğik olduğu belirlenmesi ile 3.99 eğikliği bulunan Pisa Kulesi'nden daha eğik olduğu tespit edildi. Yapılan ölçümler sonrasında, eğri minarenin geleceğe aktarılması için proje hazırlanacağı öğrenildi. Eğri minare ile ilgili bilgi veren Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Aytaç, "Minare, günümüze kadar gelebilmiş olması bakımından önemli bir eser. Eğikliğinin düzeltilmesindense mevcut durumunun korunması gerekiyor".
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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