Oltasına 800 TL takıldı

Çanakkale'de amatör balıkçılık yapan Dinçer Açıkgöz, 1 metre boyunda 10 kilo ağırlığında mercan balığı yakaladı. Açıkgöz, "Nara Burnu mevkisinde avlanıyorduk. Bu balık bu boyutta nadiren yakalanıyor. İlk başta görünce heyecanlandık. Çekerken bizi epeyce zorladı" dedi. Balığı satın alan Volkan Kaşıkçı ise şanslı balıkçıyı kutlayarak, mercanı kilogramı 80 liradan satışa sunduklarını belirtti. Kaşıkçı, "En son bu balığı 8-9 yıl önce tezgahlarımızda görebildik. Balık böylece 700 ile 800 lira civarında satılır" diye konuştu.