Okul kamyoneti

Adana'da kent merkezinde eğitim gören meslek lisesi öğrencileri, dün sabah saatlerinde okuldan kaçtı. OkulunyakınındakiD-400 Karayoluüzerine çıkanöğrenciler, yoldangeçen kamyoneteotostop çekip durdurduktansonra,hepsi birliktekasaya bindi. Üstü açık kamyonet saatte 90 kilometre hızla giderken arkasındaki kaçak öğrenciler birbirleri ile şakalaştı. Kamyonetin kasasında canlarını hiçe sayan öğrencilerin bu davranışı, büyük bir tehlikeye neden oldu.
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