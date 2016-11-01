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Okul kamyoneti

Okul kamyoneti
Adana'da kent merkezinde eğitim gören meslek lisesi öğrencileri, dün sabah saatlerinde okuldan kaçtı. Okulun yakınındaki D-400 Karayolu üzerine çıkan öğrenciler, yoldan geçen kamyonete otostop çekip durdurduktan sonra, hepsi birlikte kasaya bindi. Üstü açık kamyonet saatte 90 kilometre hızla giderken arkasındaki kaçak öğrenciler birbirleri ile şakalaştı. Kamyonetin kasasında canlarını hiçe sayan öğrencilerin bu davranışı, büyük bir tehlikeye neden oldu.
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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