Ne yaptın Mehtap!

Samsun'da yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Mehtap K., psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Bu nedenle bunalıma girdi. Dün ise tarım ilacı içti. Bir süre sonra fenalaşan küçük kız, durumu fark eden yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yıkıldı. Ablası da hastanenin kapısında bayıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.