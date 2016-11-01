'Murat'ına erdi

Düzce'de doğuştan omurilik felçlisi olan Nildem Aslan'ın (18) tek hayali gelinlik giymekti. Ömür-Özcan Aslan çifti, tekerlekli sandalyeye mahkum olan kızlarının hayalini organize ettikleri "damatsız düğünle" gerçekleştirdi. Düğün öncesi Nildem, kuaförde saçlarını yaptırıp, gelinliğini giydi. Baba Aslan, gelini tekerlekli sandalye ile salona getirdi. Nildem'e hayranı olduğu şarkıcı Murat Boz'un yüz maskesini takan bir genç, temsili damat olarak eşlik etti. Anne Aslan, "Doğuştan bedelsel engeli kızım Murat Boz'u çok seviyor. Ben de Murat Boz maskekesiyle sürpriz yaptım" dedi.