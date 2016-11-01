AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı, Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, "Milyonların imzası, Türkiye'nin sevdası" diyerek, "Başkanlığa Evet" kampanyasını 'Milyonların imzası, Türkiye'nin sevdası' diyerek başlattıklarını söyledi. Bu arada AK Parti'nin anayasa paketinde yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. AK Parti'nin, MHP'ye tam başkanlık, Anayasa Mahkemesi, HSYK ve seçim barajını içeren iki seçenekli teklif götüreceği belirtildi. Kamuoyu araştırmalarında da halkın büyük bir çoğunluğunun "Evet" yönünde oy kullanacağı da ortaya çıktı. Yüzde 60'ın üzerinde "Evet" diyen halk, bu sistemin türkiye'yi daha da güçlendireceği görüşünde.
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