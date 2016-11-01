Makarna kavgası

Prof. Dr. Karatay, “Volkan maçtan önce makarna yiyor. İkinci yarı makarnanın etkisi geçiyor ve ayakları sürünüyor. Sonra goller geliyor” dedi. Fenerbahçe, Karatay’a anında cevap verdi: Bilimsel bir ekibimiz var. Bununla ilgisi bilgisi olmayan biri, kalkıp konuşuyor...
Açıklamalarıylagündem yaratan Prof.Dr. Canan Karatay'ınhedefinde bu kez Fenerbahçe'ninfile bekçisi Volkan Demirel vardı.Karatay, Fenerbahçeli olduğunubelirttiği programda, sporcularınkarbonhidratla beslenmelerinin zararlıolduğunu söyledi ve onlara, "yağ,protein" önerisinde bulundu. Karatay,"Maçtan önce oturup makarnayiyorlar, 1 saat önce. Biliyorum.Ondan sonra birinci yarıyı çok iyigeçiriyorlar. Enerji patlaması yaşanıyor.İkinci yarıda ayakları sürünüyor, yazık.Golleri yiyorlar. İkinci yarıda Volkan,çünkü birinci yarıda dinleniyor. İkinciyarıda Volkan kalede aslanlaştı. Amauzatmalarda o da yoruluyor, klasik 1-2 golyiyoruz" dedi. Lefter Küçükandonyadis'inhayatının mutlaka okunması gerektiğinibelirten Karatay, şöyle konuştu: Şunuaçık şekilde ifade etmeliyim ki, Leftergünde iki öğün yumurta yiyordu.
6 AYDA BİR SÖYLÜYORLAR
Karatay'ın bu açıklamalarına Fenerbahçe'den tepki geldi. FenerbahçeKulüp Doktoru Prof. Dr. BurakKunduracıoğlu, "Bunlar 6 aydabir söyleniyor zaten. Biz bunu çokciddiye almıyoruz. Çünkü buradayapılan işlerin ne olduğunu bilmedeninsanlar dışarıdan konuşuyorlar. Buçok hoş değil. Burada çalışanciddi bir bilimsel ekip var.Onlara karşı da çok ciddi birsaygısızlık yapılıyor, hoş değil. Yani bilim insanlarına yakışan açıklamalar değil. Hani fikri olup bilgisi olmayan herkes konuşuyor ama bunları bilim insanlarının yapması hoş değil" dedi.
Karatay'ın açıklamalarına Fenerbahçe'nin tepkisi sosyal medyada da geniş yer buldu:
* Karatay , Volkan'a "aslanlaştı" diyor. Bu büyük bir hakaret. Buna kimse tepki göstermiyor.
* Tereyağ bitti, makarnaya geldi. Fenerbahçeli bir yorum yaptı, yine gündem oldu.
* Sayın Karatay, herkese örnek veriyorsunuz ama siz de biraz ekmek yiyin. Dolandırıcılara karşı daha uyanık olursunuz.
* Volkan makarna yemese de gol yiyor. Çünkü kötü kaleci.
* Saçma bir iddia... Sanki Volkan, maçın ilk yarısında 10 kilometre koşuyor, ikinci yarı yoruluyormuş.
* Bu iddiaya inanmayacak kadar ekmek yedim ben.
* Karatay , bizi çözmüş. Fenerbahçeliymiş gibi bir iddia açıklıyor, sosyal medyada TT oluyor.
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