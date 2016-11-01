Makarna kavgası

Açıklamalarıyla gündem yaratan Prof. Dr. Canan Karatay'ın hedefinde bu kez Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel vardı. Karatay, Fenerbahçeli olduğunu belirttiği programda, sporcuların karbonhidratla beslenmelerinin zararlı olduğunu söyledi ve onlara, "yağ, protein" önerisinde bulundu. Karatay, "Maçtan önce oturup makarna yiyorlar, 1 saat önce. Biliyorum. Ondan sonra birinci yarıyı çok iyi geçiriyorlar. Enerji patlaması yaşanıyor. İkinci yarıda ayakları sürünüyor, yazık. Golleri yiyorlar. İkinci yarıda Volkan, çünkü birinci yarıda dinleniyor. İkinci yarıda Volkan kalede aslanlaştı. Ama uzatmalarda o da yoruluyor, klasik 1-2 gol yiyoruz" dedi. Lefter Küçükandonyadis'in hayatının mutlaka okunması gerektiğini belirten Karatay, şöyle konuştu: Şunu açık şekilde ifade etmeliyim ki, Lefter günde iki öğün yumurta yiyordu.



6 AYDA BİR SÖYLÜYORLAR

Karatay'ın bu açıklamalarına Fenerbahçe'den tepki geldi. Fenerbahçe Kulüp Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, "Bunlar 6 ayda bir söyleniyor zaten. Biz bunu çok ciddiye almıyoruz. Çünkü burada yapılan işlerin ne olduğunu bilmeden insanlar dışarıdan konuşuyorlar. Bu çok hoş değil. Burada çalışan ciddi bir bilimsel ekip var. Onlara karşı da çok ciddi bir saygısızlık yapılıyor, hoş değil. Yani bilim insanlarına yakışan açıklamalar değil. Hani fikri olup bilgisi olmayan herkes konuşuyor ama bunları bilim insanlarının yapması hoş değil" dedi.





Karatay'ın açıklamalarına Fenerbahçe'nin tepkisi sosyal medyada da geniş yer buldu:



* Karatay , Volkan'a "aslanlaştı" diyor. Bu büyük bir hakaret. Buna kimse tepki göstermiyor.

* Tereyağ bitti, makarnaya geldi. Fenerbahçeli bir yorum yaptı, yine gündem oldu.

* Sayın Karatay, herkese örnek veriyorsunuz ama siz de biraz ekmek yiyin. Dolandırıcılara karşı daha uyanık olursunuz.

* Volkan makarna yemese de gol yiyor. Çünkü kötü kaleci.

* Saçma bir iddia... Sanki Volkan, maçın ilk yarısında 10 kilometre koşuyor, ikinci yarı yoruluyormuş.

* Bu iddiaya inanmayacak kadar ekmek yedim ben.

* Karatay , bizi çözmüş. Fenerbahçeliymiş gibi bir iddia açıklıyor, sosyal medyada TT oluyor.