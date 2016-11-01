Kocasının dediğini yaptı!

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde yaşayan M.K. (43) adlı kadın, E.K.(48) ile boşanmaya karar verdi. Genç kadın, geçen Perşembe günü boşanma aşamasında olduğu eşinin kullandığı araca bindi. Burada çift arasında başlayan tartışma alevlendi. Sinirlenen M.K., seyir halindeki araçtan atlayacağını söyledi. Aracı kullanan eşi ise "Atlarsan atla" karşılığını verdi. Bunun üzerine otomobilin kapısını açan M.K., kendisini yola atarak ölmek istedi. E.K. ise aracı durdurarak eşinin yanına gitti. Yaralı kadının imdadına, yoldan gecen bir doktor yetişti. E.K.'nin, eşine müdahale eden doktora, "Ben hiçbir şey olmadığına inanıyorum. Sadece incinmiştir. O şekilde düştü. İnşallah bir şeyi yoktur" demesi dikkat çekti. Yaralı kadın, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen M.K.'nin eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.