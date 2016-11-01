Kocasının dediğini yaptı!

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde yaşayan M.K.(43) adlı kadın, E.K.(48) ile boşanmaya karar verdi. Genç kadın, geçen Perşembe günü boşanma aşamasında olduğu eşinin kullandığı araca bindi. Burada çift arasındabaşlayan tartışma alevlendi. Sinirlenen M.K., seyir halindeki araçtan atlayacağını söyledi. Aracı kullanan eşi ise "Atlarsanatla" karşılığını verdi. Bunun üzerine otomobilin kapısını açan M.K., kendisini yola atarak ölmek istedi. E.K. ise aracıdurdurarak eşinin yanınagitti. Yaralı kadının imdadına, yoldan gecen bir doktor yetişti. E.K.'nin, eşine müdahale eden doktora, "Ben hiçbirşey olmadığına inanıyorum.Sadece incinmiştir. Oşekilde düştü. İnşallah birşeyi yoktur" demesi dikkat çekti. Yaralı kadın, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen M.K.'nin eşindenşikayetçi olmadığı öğrenildi.
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