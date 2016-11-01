Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a "basın yoluyla alenen hakaret" iddiasıyla yargılandığı davada talimatla ifade vermesi için 2 Aralık'ta Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya çağrıldı.

Bakırköy 50. Asliye Ceza Mahkemesi, Kılıçdaroğlu hakkında Bilal Erdoğan'a "basın yoluyla alenen hakaret ettiği" iddiasıyla 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle savcı Kadir Yılmaz hazırlanan iddianameye ilişkin incelemesini tamamladı.



İddianameyi kabul eden mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun ikamet adresinin Ankara'da görülmesi nedeniyle ifadesinin talimatla alınmasına karar vererek, Ankara nöbetçi asliye ceza mahkemesine yazı yazdı.

TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine görevlendirilen Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi de Kılıçdaroğlu'na 2 Aralık'taki duruşmada ifade vermesi için tebligat gönderdi.



Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşma, saat 13.00'te yapılacak.



Bu arada, Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetini geri çekmesi sebebiyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan takipsizlik kararı verilmişti.