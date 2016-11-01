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Kılıçdaroğlu ye çağrıldı!

Bakırköy 50. Asliye Ceza Mahkemesi, Bilal Erdoğan'a "basın yoluyla alenen hakaret ettiği" iddiasıyla yargılanan CHP Genel Başkanı 'nun Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesinde talimatla sinin alınmasını kararlaştırdı.

Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a "basın yoluyla alenen hakaret" iddiasıyla yargılandığı davada talimatla vermesi için 2 Aralık'ta Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya çağrıldı.

Bakırköy 50. Asliye Ceza Mahkemesi, Kılıçdaroğlu hakkında Bilal Erdoğan'a "basın yoluyla alenen hakaret ettiği" iddiasıyla 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle savcı Kadir Yılmaz hazırlanan iddianameye ilişkin incelemesini tamamladı.

İddianameyi kabul eden mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun ikamet adresinin Ankara'da görülmesi nedeniyle ifadesinin talimatla alınmasına karar vererek, Ankara nöbetçi asliye ceza mahkemesine yazı yazdı.

TEBLİGAT GÖNDERİLDİ
Bunun üzerine görevlendirilen Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi de Kılıçdaroğlu'na 2 Aralık'taki duruşmada ifade vermesi için t gönderdi.

Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşma, saat 13.00'te yapılacak.

Bu arada, Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetini geri çekmesi sebebiyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan takipsizlik kararı verilmişti.
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  • 01 Kasım 2016, Salı 16:44
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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DOST DOST

ikide bir anayasa mahkemesine gidiyordun.şu mahkemenin tadına bir bak bakalım nasılmış.

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cevapla 01.11.2016 17:39
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