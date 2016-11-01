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İpini kopardı yurda daldı

İpini kopardı yurda daldı
Kilis'te Kurban Bayramı'nda görmeye alışık olduğumuz bir manzara yaşandı. Önceki gün akşam saatlerinde bir evin avlusunda bulunan , ipini kopararak kaçtı. Sahiplerinin peşine düştüğü boğa, aynı mahallede bulunan 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerinin barındığı Kredi Yurtlar Kurumu bahçesine girdi. Etrafa saldıran öfkeli boğa kimseyi yanına yaklaştırmadı. Öğrencilere korku dolu anlar yaşatan hayvan, bu sırada kendisini yakalamak isteyen bir güvenlik görevlisi ile öğrenciyi de boynuz darbeleriyle hafif yaraladı. Paniğe yol açan boğa, ihbar üzerine gelen belediye görevlilerinin uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilmesini ardından yakalanarak sahibine teslim edildi. Karşılarında boğayı gören öğrenciler "Bayram değil boğa bize niye geldi, şaşırdık" esprisi yaptı.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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