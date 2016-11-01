İpini kopardı yurda daldı

Kilis'te Kurban Bayramı'nda görmeye alışık olduğumuz bir manzara yaşandı. Önceki gün akşam saatlerinde bir evin avlusunda bulunan boğa, ipini kopararak kaçtı. Sahiplerinin peşinedüştüğü boğa, aynı mahallede bulunan7 Aralık Üniversitesi öğrencilerininbarındığı Kredi Yurtlar Kurumubahçesine girdi. Etrafa saldıran öfkeliboğa kimseyi yanına yaklaştırmadı.Öğrencilere korku dolu anlaryaşatan hayvan, bu sırada kendisiniyakalamak isteyen bir güvenlikgörevlisi ile öğrenciyi de boynuzdarbeleriyle hafif yaraladı. Paniğe yol açan boğa, ihbar üzerine gelen belediye görevlilerinin uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilmesini ardından yakalanarak sahibine teslim edildi. Karşılarında boğayı gören öğrenciler "Bayram değil boğa bize niye geldi, şaşırdık" esprisi yaptı.
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