İhanet oteli İngilizlerin karargahı çıktı

15 Temmuz gecesi Büyükada'da 13'ü CIA ajanı 21'i Türk 42 kişinin katıldığı ihanet toplantısına ev sahipliği yapan Splendid Palas Hotel'in, Çanakkale Savaşı'nda İngilizlerin karargahı olduğu ortaya çıktı. Star'ın dünkü sayısında 'O toplantıya 42 kişi katıldı' başlığıyla yayımladığı haberde, AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz'ün özel açıklamaları yer almıştı. Deligöz verdiği yeni bilgilerde, Çanakkale savaşında yabancı kuvvetleri komuta eden İngilizlerin Splendid Palas Hotel'i ordu karargahı olarak kullanıldığını söyledi.

YAHUDİ KÖKENLİ AİLE

Deligöz, son haftalarda özel güvenlik şirketi Mayday Rescue'nin kurucusu olan İngiliz subayı james le Mesurier'in ailesiyle birlikte konakladığı Splendid Palas Hotel'in sahiplerinin, Yahudi kökenli Türk ailelerden ve o geceki toplantıya katılan Akdeniz Üniversitesi'nden uzaklaştırılan araştırma görevlisi Pınar Arıkan Sinkaya'nın amcaları olduğunu anlattı. Deligöz'ün verdiği bilgiye göre HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da zaman zaman Splendid Palas Hotel'de konaklıyor. Muşir Kazim Paşa'nın kurucusu olduğu Splendid Palas Hotel veliahtları Münir ve Nuri Hamamcıoğlu'na kaldı. Ak Parti Miletvekili Orhan Deligöz, uyarılara ve 15 Temmuz'daki toplantıya rağmen otele güvenlik kamerası kamera takılmadığını da söyledi.



