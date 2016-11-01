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İhanet oteli İngilizlerin karargahı çıktı

Darbe girişimi gecesi Büyakada’daki ihanet toplantısına ev sahipliği yapan ’in, İngilizler tarafından Çanakkale Savaşı’nda karargah olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

İhanet oteli İngilizlerin karargahı çıktı

15 Temmuz gecesi 'da 13'ü CIA ajanı 21'i Türk 42 kişinin katıldığı ihanet toplantısına ev sahipliği yapan 'in, Çanakkale Savaşı'nda İngilizlerin karargahı olduğu ortaya çıktı. Star'ın dünkü sayısında 'O toplantıya 42 kişi katıldı' başlığıyla yayımladığı haberde, AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz'ün özel açıklamaları yer almıştı. Deligöz verdiği yeni bilgilerde, Çanakkale savaşında yabancı kuvvetleri komuta eden İngilizlerin Splendid Palas Hotel'i ordu karargahı olarak kullanıldığını söyledi.

YAHUDİ KÖKENLİ AİLE
Deligöz, son haftalarda özel güvenlik şirketi Mayday Rescue'nin kurucusu olan İngiliz subayı james le Mesurier'in ailesiyle birlikte konakladığı Splendid Palas Hotel'in sahiplerinin, Yahudi kökenli Türk ailelerden ve o geceki toplantıya katılan Akdeniz Üniversitesi'nden uzaklaştırılan araştırma görevlisi Pınar Arıkan Sinkaya'nın amcaları olduğunu anlattı. Deligöz'ün verdiği bilgiye göre HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da zaman zaman Splendid Palas Hotel'de konaklıyor. Muşir Kazim Paşa'nın kurucusu olduğu Splendid Palas Hotel veliahtları Münir ve Nuri Hamamcıoğlu'na kaldı. Ak Parti Miletvekili Orhan Deligöz, uyarılara ve 15 Temmuz'daki toplantıya rağmen otele güvenlik kamerası kamera takılmadığını da söyledi.
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  • 01 Kasım 2016, Salı 08:54
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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casus casus

Arkadaş güvenlik kamerası yok ne demek senin istihbaratın yok mu? Madem bu kadar önemli bir yer koy kapısına 2 tane polis güvenliğinizi sağlıyorum de.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.11.2016 10:42
ulus devlet yanlısı ulus devlet yanlısı

Bu ihanet pislik yuvası kamulaştırılarak yıkılmalı sahipleri fetodan tutuklanmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 01.11.2016 10:29
vatansever vatansever

Devlet, bu şekilde ihanet şebekesi olarak kullanılan neresi olursa olsun el konulup vakfa devredilmesi gerekir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 01.11.2016 10:16
T&#252;rk Türk

bu otel o kişilerden yasal yollarla ellerinden alınmalı alınamıyorsa yasal olmayan yollardan alınmalı.

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evet1
hayır0
cevapla 01.11.2016 10:15
burak burak

bilerek güvenlik kamerası takılmamıştır o otele, yoksa bu devirde mümkün mü ?!

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 01.11.2016 09:28
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