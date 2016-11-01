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Gülen ve Öcalan'ı kapsayacak mı?

li , hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İdam cezası Gülen ve Öcalanı kapsayacak mı?

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı , katıldığı bir televizyon programında FETÖ'nün askeri darbe girişiminden sonra gündeme gelen yla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ÖCALAN VE GÜLEN'İN İDAMI..
li Şentop, "İdam konusunda düzenleme olursa Gülen ve Öcalan'ı kapsayabilir" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN ONAYI VERECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam cezasıyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten geçmesi durumunda bekletmeden onaylayacağını söylemişti.
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  • 01 Kasım 2016, Salı 18:16
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tepki tepki

eger øcalan dene hain yeni suc isler ise o zaman kanun o da gecer geriye gitmez kanun su var su an kacan olan bir suru hain var ve fetø denen kukla onlari kapsar cunku eger kanun cikmadan ønce teslim olmaz ise kanun ciktigi zaman yakalanir ise o gun den gecer bunu bilmek icin akilli hukuk bilmeye gerek yok basit sey

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hayır0
cevapla 01.11.2016 18:38
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