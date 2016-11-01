TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı bir televizyon programında FETÖ'nün askeri darbe girişiminden sonra gündeme gelen idam cezasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
ÖCALAN VE GÜLEN'İN İDAMI..
AK Partili Şentop, "İdam konusunda düzenleme olursa Gülen ve Öcalan'ı kapsayabilir" şeklinde konuştu.
ERDOĞAN ONAYI VERECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam cezasıyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten geçmesi durumunda bekletmeden onaylayacağını söylemişti.
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eger øcalan dene hain yeni suc isler ise o zaman kanun o da gecer geriye gitmez kanun su var su an kacan olan bir suru hain var ve fetø denen kukla onlari kapsar cunku eger kanun cikmadan ønce teslim olmaz ise kanun ciktigi zaman yakalanir ise o gun den gecer bunu bilmek icin akilli hukuk bilmeye gerek yok basit sey
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