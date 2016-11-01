  1. Terör örgütü 'üst düzey' darbe

'ye tokat gibi karar

TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanı hakkındaki gensorunun gündeme alınması kabul edilmedi.

HDPye tokat gibi karar
Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Çağlar Demirel'in 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen uygulamalar sebebiyle yaşandığı ileri sürülen hak ihlalleri önlenemediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı hakkında gensoru açılmasına ilişkin önerge verdi. Gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmedi.
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  • 01 Kasım 2016, Salı 19:10
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