CHP'de uzun süredir devam eden Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'la ilgili kriz, disiplin süreci başlatılsa da devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu'nun önümüzdeki günlerde toplanarak Hazinedar'dan CHP milletvekilleri Aykut Erdoğdu, İlhan Cihaner'le ilgili 'çete' suçlamaları hakkında savunmasını istemesi beklenirken partide de Kılıçdaroğlu'na "hakkında disiplin işlemi başlatılanların parti yöneticileriyle yan yana toplantılara katılmaları doğru değil" eleştirileri yapılıyor.



KILIÇDAROĞLU'NA HAZİNEDAR ELEŞTİRİSİ

CHP'de İstanbul Milletvekilleri Aykut Erdoğu ve İlhan Cihaner ile Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar arasında süren kavgada şimdi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı tartışma konusu oldu. CHP kulislerinde, gerek Cihaner tarafından hazırlanan rapordaki yolsuzluk iddiaları gerekse de milletvekilleri hakkındaki 'çete' ve CHP'de 'FETÖ' benzeri yapılanma olduğu yönündeki söylemleri nedeniyle CHP'de şimşekleri üzerine çeken Hazinedar'a, daha önce annesinin adına yaptırdığı okul açılışına katılarak destek mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun, geçici ihraç talebiyle disipline sevkine 'kerhen' onay verdiği dile getiriliyor. CHP kulislerinde bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun, disipline sevk edilmesine rağmen Hazinedar'la çeşitli toplantılarda yan yana görüntü vermesi de eleştiri konusu oluyor.



CHP içinde süren tartışmalar geçen hafta yapılan basına kapalı grup toplantısında da gündeme gelirken bazı CHP milletvekillerinin Hazinedar'ın ismini vermeden 'hakkında disiplin işlemi başlatılanların parti yöneticileriyle yan yana toplantılara katılmaları doğru değil" eleştirisi getirdiği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun Hazinedar'la ilgili tutumuna karşı tepkilerin ve rahatsızlığın önümüzdeki günlerde toplanacak olan Parti Meclisi'nde de dile getirilmesi bekleniyor.



SABAH









