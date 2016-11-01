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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Rusya'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Rus mevkidaşının davetlisi olarak Rusya'ya gitti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Rusyada

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rus mevkidaşının davetlisi olarak Rusya'ya gitti. Orgeneral Akar'ın, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmesinde, askeri işbirliği ve bölgesel konular değerlendirilecek.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov'un resmi davetlisi olarak Rusya'ya gitti.

İki komutanın görüşmesinde, askeri iş birliği ve bölgesel konular değerlendirilecek, görüş alışverişinde bulunulacak.
  • 01 Kasım 2016, Salı 12:43
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