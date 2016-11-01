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Genelkurmay Başkanı Akar'dan 'ya ziyaret

, Rus mevkidaşının davetlisi olarak 'ya gitti.

Genelkurmay Başkanı Akardan Rusyaya ziyaret
, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un resmi davetlisi olarak, bugün Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın iki ülke arasındaki askeri işbirliği konularını görüşmek ve bölgesel değerlendirmeler yaparak, bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Rusya'ya gittiği öğrenildi.
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  • 01 Kasım 2016, Salı 18:40
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