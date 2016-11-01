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Firari eski üyesi Sarıoğlu yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 'ye yönelik soruşturması kapsamında aranan eski üyesi , Bursa'da gözaltına alındı.

Firari eski Yargıtay üyesi Sarıoğlu yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan eski üyesi , gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 18 Temmuz'da meslekten ihraç edilen ve hakkında gözaltı kararı olan eski Yargıtay üyesi Sarıoğlu, dün Bursa'da gözaltına alındı.

ANKARA'YA GETİRİLDİ
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirilen Sarıoğlu, sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sarıoğlu'nun buradaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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  • 01 Kasım 2016, Salı 18:43
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