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Erdoğan 15 Temmuz gazisi Ünal'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gazisi Sabri Ünal'ı kabul etti.

Külliyede duygu dolu anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki göstermek üzere 15 Temmuz gecesi İstanbul'da sokağa çıkan ve Altunizade Kısıklı Caddesi'nde tankın üzerinden geçmesi sonucu yaralanan Sabri Ünal'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, gazi Ünal'ın babası Ahmet Ünal ve annesi Emriye Ünal da hazır bulundu.
  • 01 Kasım 2016, Salı 14:41
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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momo momo

sen bu vatanın has evladısın .Rabbim iki cihanda da seni muzaffer etsin.

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evet2
hayır0
cevapla 01.11.2016 16:38
ay ve yildiz ay ve yildiz

Fetö alcagi bunca ajan ve casus yetistirinceye kadar ne olurdu sanki Islam adina tek bir yigit yetistirseydi ya, tipki sizler gibi kahramlar yetistirebilseydiki, iyiki vatan sever insanlar var bu cennet vatanda.

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evet3
hayır0
cevapla 01.11.2016 15:47
halisdemir halisdemir

Baba oğul gibi maaşallah .vatanını seven bu kahramanlar var oldukça aziz TÜRK MİLLETİ ALLAH ın izniyle çok güçlenecektir.teşekkürler genç adam teşekkürler REİS

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evet5
hayır0
cevapla 01.11.2016 15:36
Mem Mem

Her yönden şanslı bir kardeşimiz. Anne mutaasıp, reisi mükemmel bir lider, onurlu gururlu bir babanın evladı. Üstelik gazi

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evet9
hayır0
cevapla 01.11.2016 15:24
Yavuz.. Yavuz..

Adamın hasıymışsın be Sabri Ünal.. Selamlar sevgiler sana..

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evet9
hayır0
cevapla 01.11.2016 15:12
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