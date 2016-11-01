Erdoğan 15 Temmuz gazisi Ünal'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki göstermek üzere 15 Temmuz gecesi İstanbul'da sokağa çıkan ve Altunizade Kısıklı Caddesi'nde tankın üzerinden geçmesi sonucu yaralanan Sabri Ünal'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, gazi Ünal'ın babası Ahmet Ünal ve annesi Emriye Ünal da hazır bulundu.
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sen bu vatanın has evladısın .Rabbim iki cihanda da seni muzaffer etsin.
Fetö alcagi bunca ajan ve casus yetistirinceye kadar ne olurdu sanki Islam adina tek bir yigit yetistirseydi ya, tipki sizler gibi kahramlar yetistirebilseydiki, iyiki vatan sever insanlar var bu cennet vatanda.
Baba oğul gibi maaşallah .vatanını seven bu kahramanlar var oldukça aziz TÜRK MİLLETİ ALLAH ın izniyle çok güçlenecektir.teşekkürler genç adam teşekkürler REİS
Her yönden şanslı bir kardeşimiz. Anne mutaasıp, reisi mükemmel bir lider, onurlu gururlu bir babanın evladı. Üstelik gazi
Adamın hasıymışsın be Sabri Ünal.. Selamlar sevgiler sana..
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