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En acı bakış

En acı bakış
Bursa'da önceki gün 2 kamyon çarpıştı. Korkunç kazada, 30 yaşındaki Vedat Hayal yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Orhan Yalı ise hafif yaralandı. Kazayı duyarak olay yerine giden toptancı firması sahibi Suat Arıkbaş, 2 ay önce baba olan çalışanı Vedat Hayal'in cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz adamın cesedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak morga götürüldü.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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