En acı bakış

Bursa'da önceki gün 2 kamyon çarpıştı. Korkunç kazada, 30 yaşındaki Vedat Hayalyaşamını yitirdi. Diğer sürücü Orhan Yalı ise hafif yaralandı. Kazayı duyarak olay yerine giden toptancı firması sahibi SuatArıkbaş, 2 ay önce baba olançalışanı Vedat Hayal'in cansızbedenini görünce gözyaşlarınaboğuldu. Talihsiz adamın cesedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak morga götürüldü.
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