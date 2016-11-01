En acı bakış

Bursa'da önceki gün 2 kamyon çarpıştı. Korkunç kazada, 30 yaşındaki Vedat Hayal yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Orhan Yalı ise hafif yaralandı. Kazayı duyarak olay yerine giden toptancı firması sahibi Suat Arıkbaş, 2 ay önce baba olan çalışanı Vedat Hayal'in cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz adamın cesedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak morga götürüldü.