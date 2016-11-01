Elvan’ın cenazesinde ‘DHKP-C’-’FETÖ’ ittifakı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturması kapsamında 'İskender' kod adlı bir gizli tanığın ifadeleri Gezi olayları sırasında FETÖ'nün illegal örgütlerle nasıl şer ortaklığı yaptığını gün yüzüne çıkardı. Gülen'in, cenazesi DHKPC'nin propaganda kampanyasına dönüşen Berkin Elvan'la ilgili örgüt üyelerine 'Cenazeye katılın' talimatı verdiği ortaya çıktı.
"GÜLEN'E YER BAKILDI"
Gizli tanık İskender, FETÖ yapılanması olan TUSKON'a bağlı kapatılan İş Dünyası Geliştirme Değerlendirme Derneği (İŞGED) kurucusu ve Başkanı Mehmet Albayraktar'ın bu talimatla hareket ederek etrafını cenazeye katılması için ikna ettiğini dile getirdi. Gülen, Gezi Parkı eylemleri sırasında vefat eden Berkin Elvan için örgütün medya organı Zaman gazetesine yolladığı bir taziye mesajı yayımlanmıştı. Albayraktar'ın mali müşavir olduğu ve örgüt adına kurban ve burs topladığını söyleyen gizli tanık İskender, Albayraktar geçtiğimiz nisanda Mozambik'te otel almak için girişimlerde bulundu. Bunun amacı ABD'nin sınır dışı etmesi halinde Gülen'i Güney Afrika'ya götürmek" dedi.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Gizli tanık, Albayraktar'ın banka işlemlerini de eşi Hüsniye G. üzerinden gerçekleştirdiğini söyleyerek "Albayraktar, Zaman gazetesi'ne kayyum atanmasından sonra gazete önünde yapılan protesto eylemine de katıldı" dedi. Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından geçtiğimiz ay tutuklanan Mehmet Albayraktar hakkında terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis isteniyor. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
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