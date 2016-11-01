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Diyarbakır temizleniyor

Sırtını PKK’ya dayayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı tutuklandı. Aylardır kentteki çöpleri toplatmayan iki eş başkanın tutuklanmasından sonra, kentte başladı. Halk, kayyum belediyelerine teşekkür etti.

Diyarbakır temizleniyor
Terör örgütü PKK'nın dediklerini yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, tutuklandı... Günlerdir kentteki çöpleri toplatmayan, belediye otobüslerinin çalışmasına izin vermeyen Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın Kandıra Cezaevi'ne gönderilmesinden sonra Diyarbakır'da başladı. İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atanan Sur Belediyesi'nin temizlik ekibi, kentin merkezi konumundaki cadde ve sokaklardaki çöpü topladı. Diyarbakır halkı, kayyum belediyelerine teşekkür etti.



CHP VE HDP BİR ARADA
Kent merkezinde yaşayan Ömer Y. isimli bir vatandaş, "Diyarbakır gibi özel bir kentin çöplükten farkı kalmamıştı. Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, Diyarbakır halkının düşmanıdır. Bizi pislik içinde yaşamaya mahkum ettiler. Özellikle kendi görevi olmamasına rağmen merkezdeki çöpleri temizlediler. Onlara teşekkür ediyoruz" dedi. Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, bir kez daha CHP ile HDP'yi bir araya getirdi. Her iki partinin milletvekilleri, Kışanak ve Anlı'nın serbest bırakılması gerektiğini açıkladı. Ayrıca CHP ve HDP milletvekilleri, bu konuda Meclis'te de hazırlanan metinlere destek vereceklerini belirtti.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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