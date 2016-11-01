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Deniz üssünde : 55 subay tutuklandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 65 şüpheliden 55'i tutuklandı.

Deniz üssünde operasyon: 55 subay tutuklandı

Foça Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekim ayında düzenlenen larda gözaltına alınan Foça Deniz Üssü'nde görevli binbaşı ve yüzbaşıların da aralarında bulunduğu 65 şüpheli Foça İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 55'i, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler ise yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, 'nün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandığı öğrenildi.
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  • 01 Kasım 2016, Salı 18:03
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