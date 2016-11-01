Deniz üssünde operasyon: 55 subay tutuklandı

Foça Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekim ayında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Foça Deniz Üssü'nde görevli binbaşı ve yüzbaşıların da aralarında bulunduğu 65 şüpheli Foça İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 55'i, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler ise yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandığı öğrenildi.