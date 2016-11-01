DBP'li belediyenin hizmeti aksatması vatandaşı bezdirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile DBP'li Meclis Üyesi Fırat Anlı'nın tutuklanmasına tepki bahanesiyle belediye yönetimince bir haftadır ulaşım hizmetinin aksatılması, mağduriyet yaşayan halkı bezdirdi.

Belediye otobüslerinin bir haftadır hizmet vermediği kentte, otobüslerin Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğü garajı ile Doğalgaz Dolum İstasyonuna çekildiği görüldü.

Belediye otobüslerinin hizmet vermemesi nedeniyle vatandaşlar ulaşımda sıkıntı yaşıyor.





YAĞMUR ALTINDA ARAÇ BEKLEDİLER

İş yerlerine, okullarına ve hastanelere gitmek için duraklara gelen vatandaşlar ulaşımda sıkıntı yaşadı. Vatandaşlar belediye otobüslerinin hizmet vermemesi nedeniyle uzun süre yağmur altında beklemek zorunda kalırken, duraklarda uzun kuyruk oluştu.

Bazı vatandaşlar otobüslerin çalışmaması nedeniyle okula, iş yerine, hastanedeki randevusuna geç kalırken, bazıları ise çareyi minibüs ile özel halk otobüslerine binmekte buldu.

"AYIPTIR, GÜNAHTIR"

Mağduriyet yaşayan vatandaşlardan Kadir Yılmaz, yaptığı açıklamada, belediyenin vatandaşlara hizmet vermek yerine eziyet ettiğini söyledi.

Belediyenin bünyesindeki otobüsleri çalıştırmadığı için iş yerine gidemediğini ifade eden Yılmaz, bir hafta boyunca belediye otobüslerinin garajda bekletildiğini belirtildi.

Yılmaz, devletin imkanlarının vatandaşlara kullandırılması gerekirken, belediyenin buna engel olduğuna işaret ederek, insanların yaşadıkları mağduriyetin dile getirilmesi gerektiğini aktardı.

"Çocuklar okula gidemiyor, insanlar işe gidemiyor, ayıptır, günahtır. Yağmur altında bir saattir araba bekliyorum. Gelen arabalar tıklım tıklım dolu çünkü belediye otobüsleri çalıştırılmıyor." diyen Yılmaz, belediyenin otobüslerin hizmet vermesini engellediğini dile getirdi.

"MİLLETİN MAĞDURİYETİ ORTADA"

Ali Tokdemir, gideceği güzergaha sadece belediye otobüslerinin hizmet verdiğini anlatarak, bu nedenle çaresiz kaldığını belirtti.

Taksi ücretini ödeyecek parasının olmadığını dile getiren Tokdemir, "Minibüse binmek zorundayım. Minibüsten indikten sonra da belli bir mesafe yürümek zorunda kalacağım." sözlerine yer verdi.

Belediyeye ulaşım hizmetini aksattığı için tepkisini dile getiren Tokdemir, şu değerlendirmede bulundu:

"İşe geç kalıyoruz. Yağmurun altında şemsiyemiz yok, sırılsıklam olduk. Vatandaşa böyle haksızlık olmaz. 45 dakika araç bekledim. Milletin mağduriyeti ortada. Halk hep eziliyor, zorlukta kalıyor. Dolmuşlar dolu geçiyor. Saçımıza, başımıza bakın, mağduriyeti daha iyi anlarsınız. Otobüsler çalıştığında en fazla 10 dakika beklerdik. Hiçbir memlekette böyle bir şey yok. 81 vilayeti gez, böyle bir şey bulamazsın sadece Diyarbakır böyledir. Okula gitmesi gerekenler, okula gidemiyor. Saat 09.00'da 10.00'da işe gidiyoruz."

Tokdemir, hastaneye gitmek isteyenlerin de sorun yaşadığını ifade ederek, Diyarbakır'da ulaşım sıkıntısının yaşamı olumsuz etkilediğini aktardı.

"HALK ÇOK BÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR"

İslam Tanrıverdi de belediyenin ulaşım hizmeti vermemesi nedeniyle sorun yaşadıklarını söyledi.

Özel halk otobüsleri ve minibüslerin yetersiz kaldığını aktaran Tanrıverdi, Büyükşehir Belediyesinin otobüsleri çalıştırmayarak halkı cezalandırdığını belirtti.

Vatandaşlardan Mirsat Göraç, hizmetin kesintiye uğratılmaması, ne olursa olsun vatandaşa yansıtılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Halk şu anda çok büyük sıkıntı yaşıyor." ifadesini kullandı.