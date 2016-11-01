Darbecilerin OYAK’taki tazminatlarına el konulacak

Hükümetin yayımladığı son kanun hükmünde kararnameyle (KHK) birlikte 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı nedeniyle ordudan atılan subayların, OYAK'ta biriken emekli tazminatları da askıya alındı.

Hükümet, şehit ailelerinin, darbeci generallerin emeklilik işlemi sonucunda OYAK'ta biriken tazminatlarının ödendiği yönündeki şikâyetler üzerine 676 sayılı KHK'yla düzenleme yapıldı. Terörle Mücadele Kanunu'nun 20. maddesine atıf yapılan KHK'ya göre, tutuklu bulunan ve ordudan ihraç edilen subayların OYAK hesapları, savcıların talebi ve hâkim kararıyla dondurulabilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonu olan OYAK, üyelerine, Anayasa'nın öngördüğü sosyal güvenlik sistemi kapsamında ve bir emeklilik fonu yöneticisi niteliğinde.

ZARAR KARŞILANACAK

Subayların, görev yaptıkları dönemde konumlarına ve çalışma sürelerine göre OYAK'taki emeklilik hesaplarında farklı tutarlarda paraları birikiyor. Bu paralar, darbe davaları sonuçlanana kadar dondurulabilecek.

Tuğgeneral için yaklaşık 250 bin-300 bin TL, korgeneral ve orgeneraller için de 700 bin TL'den başlayarak 1 milyon TL'ye yaklaşan tutarları bulan OYAK emeklilik hesaplarıyla ilgili tasarruf da davanın sonucuna göre netleşecek. Suçlu bulunanlardan darbe girişimi gecesinin zararı mahsup edilecek.

MAHSUPLAŞMA NASIL OLACAK?

Maliye Bakanlığı, tüm kurumlardan darbe gecesinin zararını çıkarmasını istedi. Kurumlardan gelecek bildirimlere göre Maliye Bakanlığı toplam zarar miktarını hesaplayacak. Davalar sonucunda suçlu bulunanlardan bu zararın mahsup edileceği öğrenildi.

Mahsuplaşmanın, hangi ölçütlere göre yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Toplam zararın tespitinin ve yargılamaların sonuçlanmasının ardından bu sorunun yanıtının ortaya çıkabileceği kaydedildi.

İŞTE O KHK HÜKMÜ

676 sayılı KHK ile Terörle Mücadele Yasası'nın, terör suçlarıyla yargılanan kişilerin mal varlıklarına ve hesaplarına şerh konulmasına ilişkin 20. maddesinin A fıkrasına ekleme yapıldı. KHK ile bu maddeye, "Bu kişilerin yardımlaşma kurum ve sandıklarından olan alacaklarına tedbir konulmasına" ibaresi eklendi.

Böylece savcının talebi üzerine, hâkim kararıyla, terör suçlarından yargılananların mal varlıklarıyla birlikte yardımlaşma sandıklarında biriken paraları da dondurulabilecek. Bu hükmün bir milyon lirayı bulan OYAK hesaplarının dondurulması için getirildiği belirtildi.

Hafta sonu yayımlanan yeni kararname ile Öztürk ve Huduti gibi tutuklu generaller OYAK hesaplarındaki birikimlerine ancak aklandıktan sonra ulaşabilecek

KULLANILACAĞI OLASI ALANLAR

Yargılamalar sonucunda suçlu bulunanların dondurulan hesapları iade edilmeyecek. Paralar, darbe gecesi oluşan zararların tazmininde kullanılacak. Söz konusu paraların kullanılacağı olası alanlar şöyle:

- Darbe gecesi zarar gören TBMM, Jandarma Genel Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekât Daire Başkanlığı, TÜRKSAT, MİT gibi kurumların onarımı için

- Darbe girişimi gecesinde güvenlik güçlerinin araçlarında oluşan zararların tazmini amacıyla.

- Tankların altında kalan araçların onarımı için.

- TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özel Harekât ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi binalara havadan yapılan saldırılarda kullanılan ve zarar gören uçak ve helikopterlerin masrafları için.

- Ölenlerin yakınlarıyla yaralılara ödenen ve ödenecek olan tazminat ve maaşlar için kullanılacak. (Habertürk)