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Dağlıca’dan acı haber

Dağlıca’dan acı haber
Yüksekova kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında, dün bir grup PKK'lının Dağlıca bölgesinde yer alan Hisar Dağı'nda kış üstlenmesi hazırlığında olduğu belirlendi. Bölgede operasyon yapan i time ormanlık alanda gizlenen teröristler tarafından uzun namlulu otomatik silahlarla ateş açıldı. İlk ateş sonucu, Piyade Uzman Çavuşlar Fatih Ak, İsmail Koç ve Nuri Başaran şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmalarda 6 terörist öldürüldü.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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