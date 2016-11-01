Dağlıca’dan acı haber

Yüksekova kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında, dün bir grup PKK'lının Dağlıca bölgesinde yer alan Hisar Dağı'nda kış üstlenmesi hazırlığında olduğu belirlendi. Bölgede operasyon yapan askeri time ormanlık alanda gizlenen teröristler tarafından uzun namlulu otomatik silahlarla ateş açıldı. İlk ateş sonucu, Piyade UzmanÇavuşlar Fatih Ak, İsmail Koç veNuri Başaran şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmalarda 6 terörist öldürüldü.
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