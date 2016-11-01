Bulduğu hemen her fırsatta başörtüsüne saldıran Cumhuriyet gazetesi için yine başörtülü kadınlar üzerinden algı operasyonu yapılmaya çalışıldı.

Cumhuriyet gazetesine teröre destek verdiği gerekçesiyle operasyon yapıldı. Operasyonun ardından çeşitli illerde ufak çaplı gösteriler düzenlendi. Gösterilerde çekilen bir fotoğraf ise dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğrafta başörtülü iki kadın Cumhuriyet gazetesi okurken görülüyor. Bugüne kadar başörtülü kadınlara oldukça sert bir tavır sergileyen gazete için böyle bir fotoğraf çekilmesi 'tiyatro' yorumlarına neden oldu.

Cumhuriyet gazetesi için destek nöbetleri tutanlar, başörtülü teyzelerin ellerine gazeteleri tutuşturarak fotoğraflarını çekti.











