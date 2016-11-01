Cumhuriyet’i yaktı kendisi kaçtı

TERÖRE DESTEKTEN 12 KİŞİ GÖZALTINDA
FETÖ'nün de PKK'nın da propagandalarına alet olan Cumhuriyet'e operasyon. Genel Yayın Yönetmeni Sabuncu'nun aralarında olduğu 12 kişi gözaltına alındı
Son dönemde terör örgütlerinin kara propagandalarına destek veren haberleriyle dikkat çeken Cumhuriyet gazetesine yönelik "teröre destek" operasyonu düzenlendi. Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile yazarlar Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya'nın da aralarında olduğu 12 kişi gözaltına alındı. 'FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından bir kısım şüpheli hakkında 18 Ağustos'ta soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında alınan MASAK ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bilirkişi raporları doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesinin 16 yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
YAŞ HASSASİYETİ
Yaşlı olması nedeniyle Orhan Erinç'le (80) ilgili gözaltı kararı verilmedi. Sadece adresinde arama kararı alındı. Dün gerçekleştirilen operasyonda Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile yazarlar Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya'nın yanı sıra gazetenin kitap ekinin genel yayın yönetmeni Turhan Günay, yayın danışmanı ve yazar Kadri Gürsel, yazarlar Güray Öz, Hakan Kara, karikatürist Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri avukat Bülent Utku, avukat Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve eski yönetim kurul üyesi Bülent Yener gözaltına alındı. Yazar Nebil Özgentürk'ün yurtdışında olduğu açıklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan muhasebe müdürü Günseli Özaltay'ın ise adresinde bulunamadığı öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN GAZETEYE DESTEK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesinin Ankara bürosunu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile görüştü.
Operasyon, bir grup CHP'li tarafından Şişli'deki gazete binası önünde protesto edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, esas amacın gazetenin kayyuma atanması olduğunu iddia ederek "Cumhuriyet'i kayyuma teslim ettirmeyeceğiz" dedi.
Karikatürist Musa Kart, İstanbul Emniyeti'ne gitmeden önce, yüzlerce PKK ve FETÖ karikatürü çizdiğini belirterek "Şu an bir karikatürün içinde yaşadığımı hissediyorum. Saklanılacak, kaçırılacak bir şey yok" dedi.
SUÇLAMALAR...
Örgütün cebir, şiddet veya şiddet içeren eylemlerini meşru gösterecek, övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yapmak.
PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yardımcı olmak.
2 Nisan 2013'te yönetim kurulu toplantısında alınan, vakıf üyeliğine seçim kararının usulsüz olması.
15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce darbe meşrulaştırıcı yayınlar yapıldığına dair iddia ve tespitler.
BİR GÜN ÖNCE CAN'IN YANINA GİTMİŞ
Hakkında gözaltı kararı bulunan gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın, operasyondan bir gün önce Almanya'nın Köln kentine gittiği belirlendi. Can Dündar, sosyal medyada "Atalay'la birlikte Almanya'da" olduğuna dair paylaşım yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.