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Çukurca'da 13 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında devam eden operasyon kapsamında dün çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 13 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Çukurcada PKKya ağır darbe!
Genelkurmay Başkanlığından, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında devam eden operasyon kapsamında dün çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 13 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
  • 01 Kasım 2016, Salı 12:40
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