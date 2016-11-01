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CHP'li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğdu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren bir paylaşımda bulundu.

CHPli vekil Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret
CHP İstanbul Milletvekili , terbiye sınırlarını aşarak, sosyal medya hesabı Twitter'dan 'a hakaret etti.

Başkanlık sisteminin referanduma gidip, halkın onayından geçmesinden korkan ve buna ilişkin bir siyaset üretemeyen CHP'li Erdoğdu, hıncını küfür ederek almaya çalıştı.

Ahlaki değerlerden yoksun bir tavır sergileyen Erdoğdu'ya tepkiler çığ gibi...
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  • 01 Kasım 2016, Salı 07:52
YORUMLAR 13 yorum yapıldı

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CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

Ülkenin Cumhurbaşkanına hiç kimse hakaret edemez,sövemez...bu şahıs milletvekili olmuş ama adam olamamış...KISACA KENDİNE YAKIŞANI SÖYLEMİŞ...Anladığım kadarıyla da ağzı bozuk birisi...

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evet0
hayır0
cevapla 01.11.2016 09:37
DOST DOST

tipe bak baykuşa benziyo

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evet0
hayır0
cevapla 01.11.2016 09:32
burak burak

adam çirkinlik yapmış ve öyle de zaten. tipine bakın :)))

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evet3
hayır0
cevapla 01.11.2016 09:21
polat kalfa polat kalfa

bu chp zihniyeti ne yaparlar ne yaptırırlar hizmetten bu kadar rahatsız olurlar bunlarda din yok iman yok ar namus tertemiz yapacakları tek şey her şeye burnunu sokmak

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evet3
hayır0
cevapla 01.11.2016 09:20
ihsan ihsan

bakıyorum nerde dens,zler var chp ye doldurulmuş partilikten çıkmış çete örgüt haline gelmiş bunjlardan bu memlekete hayır gelmez şer gelir kendi başlarına geçer inşaallah

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evet2
hayır0
cevapla 01.11.2016 09:14
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