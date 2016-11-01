CHP'li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret

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CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, terbiye sınırlarını aşarak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.
Başkanlık sisteminin referanduma gidip, halkın onayından geçmesinden korkan ve buna ilişkin bir siyaset üretemeyen CHP'li Erdoğdu, hıncını küfür ederek almaya çalıştı.
Ahlaki değerlerden yoksun bir tavır sergileyen Erdoğdu'ya tepkiler çığ gibi...
- 01 Kasım 2016, Salı 07:52
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Ülkenin Cumhurbaşkanına hiç kimse hakaret edemez,sövemez...bu şahıs milletvekili olmuş ama adam olamamış...KISACA KENDİNE YAKIŞANI SÖYLEMİŞ...Anladığım kadarıyla da ağzı bozuk birisi...
tipe bak baykuşa benziyo
adam çirkinlik yapmış ve öyle de zaten. tipine bakın :)))
bu chp zihniyeti ne yaparlar ne yaptırırlar hizmetten bu kadar rahatsız olurlar bunlarda din yok iman yok ar namus tertemiz yapacakları tek şey her şeye burnunu sokmak
bakıyorum nerde dens,zler var chp ye doldurulmuş partilikten çıkmış çete örgüt haline gelmiş bunjlardan bu memlekete hayır gelmez şer gelir kendi başlarına geçer inşaallah
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