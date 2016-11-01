Bu yolculuk marifet ister

Rize'de kuma olan Marifet Yıldırım (67) ile Yüksel Fırtına evlerine ulaşmak için ölümü göze alıyor. Yaşlı kadınlar yaklaşık9 yıldır patikayolu kullanamadıklarıiçin evlerine vadinin70 metre üzerindengeçen 250 metreuzunluğundaki ilkelteleferiği kullanıyor. Hiçbir güvenlik sistemi bulunmayan teleferiği kullanmak zorunda olan Yıldırım ile Fırtına evlerine ulaşmak için her defasında ölüm riskini göze alıyor. Marifet Yıldırım "Binerkenkorkuyorum amabinmek zorundayım.Birkaç kez tehlikegeçirdik" derken. Yüksel Fırtına ise yaptığı açıklamada, teleferiğe bindiğinde gözlerini kapatıp dua ettiğini söyledi.
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