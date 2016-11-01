Bu yolculuk marifet ister

Rize'de kuma olan Marifet Yıldırım (67) ile Yüksel Fırtına evlerine ulaşmak için ölümü göze alıyor. Yaşlı kadınlar yaklaşık 9 yıldır patika yolu kullanamadıkları için evlerine vadinin 70 metre üzerinden geçen 250 metre uzunluğundaki ilkel teleferiği kullanıyor. Hiçbir güvenlik sistemi bulunmayan teleferiği kullanmak zorunda olan Yıldırım ile Fırtına evlerine ulaşmak için her defasında ölüm riskini göze alıyor. Marifet Yıldırım "Binerken korkuyorum ama binmek zorundayım. Birkaç kez tehlike geçirdik" derken. Yüksel Fırtına ise yaptığı açıklamada, teleferiğe bindiğinde gözlerini kapatıp dua ettiğini söyledi.