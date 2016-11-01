Bir varmış bir yokmuş

ADINI GÜLEN KOYMUŞ!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başta Gülen olmak üzere FETÖ'cü hainlerin iade edilmesi için geçtiğimiz günlerde ABD'ye gidip ABD Dışişleri Bakanı ile bir toplantı yaptı. İşte bu görüşmeden sonra önemli bir gelişme yaşandı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları Cuma sabahı New York'un Brooklyn bölgesindeki Gülen bağlantılı Masal Cafe'yi bastı. FBI ajanları kafede bir arama yaptı. Bilgisayarlara el koydu. Ajanlar aynı sıralarda mekanın sahibi olan Selahattin Karakuş'un da evini bastı. Her yeri didik didik aradı. Peki Masal Cafe, FETÖ yapılanmasında hangi noktadaydı.
TAKVİM'e konuşan New York'lu iki Türk bu konuda önemli açıklamalar yaptı. Söz konusu iki Türk, Karakuş'un Gülen'in ABD yapılanmasıyla yakından ilintili olduğunu belirtti. Öyle ki mekanın adını Fethullah Gülen bizzat koymuştu. Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin gizli kalmasını isteyen bir vatandaş, "Karakuş, Pensilvanya'ya her gittiğinde iyi kabul görür. Bu mekan Gülenciler için de popüler. Havalimanına yakın diye tercih ediliyordu" dedi. Daha önce Amerikan haber sitesi Buzzfeed, Gülen'in ABD siyasetine akıttığı paralarla ilgili olarak yaptığı bir haberde kafenin sahibi Karakuş'tan da bahsetmişti. Karakuş, Buzzfeed'e verdiği mülakatta Gülen hareketini desteklediğini belirtmiş ve FETÖ'nün ABD'deki önemli örgütlenmelerinden biri olan Türk Kültür Merkezi'nin (TCC) etkinliklerine sık sık katıldığını söylemişti.
2 KAPILI GİZEM
48 FBI ajanı Masal Cafe'yi bastı. Brooklyn'de yer alan bu kafenin içinde iki kapılı çok gizli bir oda olduğu ortaya çıktı. Bu odanın içinden 45 koli belgenin alındığı açıklandı. Öte yandan Brooklyn'de yaşayan bazı vatandaşlar, FBI baskınının büyük çaplı para hareketleri nedeniyle kaynaklandığını ileri sürdü. FBI'ın New York ofisi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. Fakat kimi sinyaller FBI'ın Gülen bağlantılı iş adamlarına yönelik daha geniş çaplı bir kovuşturma içine girdiklerini gösteriyor. Üst düzey bir Türk yetkili, FBI'ın kara para aklama suçlamalarından teröristbaşı Gülen'le bağlantılı pek çok işadamını araştırdığını söyledi. Başka bir diplomat ise FBI'ın Chicago'da bazı işadamlarıyla bu çerçevede görüşmeler yaptığını belirtti.
* FBI ajanları geçtiğimiz hafta Cuma sabahı, Masal Cafe'ye operasyon düzenledi. Operasyona FBI'ın en önemli birimi katıldı.
* Selahattin Karakuş'un sahibi olduğu mekanın müdavimleri arasında FETÖ'nün firari isimlerinden Ekrem Dumanlı da var.
* Gülen'in manevi evladı olan basketbolcu Enes Kanter de Masal'dan çıkmıyor.
* Karakuş, Beyaz Saray'da bir toplantıya girip Obama ile selfie çektirmişti.
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