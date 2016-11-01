  1. Ya salaksın ya hain
  2. 'Murat'ına erdi

Bir varmış bir yokmuş

, kanatları altına aldığı teröristbaşı Gülen’e ilk yakın operasyonu yaptı. ajanları örgüt üyelerinin Pensilvanya’ya geçiş noktası olan New York’taki ’yi bastı. Mekanın sahibi ’un evi de didik didik arandı... Müşteriler arasında ise ’dan ’e kadar tüm ’cüler vardı!

Bir varmış bir yokmuş
Türkiye, 15 Temmuz gecesi halkına bomba yağdıran hainlere yönelik hem yurt içinde hem de yurt dışında geniş çaplı operasyon başlattı. FETÖ'cü hainlerin firar ettiği ülkelerde diplomatik temaslar yoğunlaştırıldı. Bu ülkelerin başında ise Amerika vardı. Çünkü teröristbaşı Fetullah Gülen, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde saklanmaktaydı. Yanında halkına kurşun yağdıran firari darbeciler de vardı.

ADINI GÜLEN KOYMUŞ!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başta Gülen olmak üzere 'cü hainlerin iade edilmesi için geçtiğimiz günlerde 'ye gidip ABD Dışişleri Bakanı ile bir toplantı yaptı. İşte bu görüşmeden sonra önemli bir gelişme yaşandı. ABD Federal Soruşturma Bürosu () ajanları Cuma sabahı New York'un Brooklyn bölgesindeki Gülen bağlantılı 'yi bastı. FBI ajanları kafede bir arama yaptı. Bilgisayarlara el koydu. Ajanlar aynı sıralarda mekanın sahibi olan Selahattin Karakuş'un da evini bastı. Her yeri didik didik aradı. Peki Masal Cafe, FETÖ yapılanmasında hangi noktadaydı.

TAKVİM'e konuşan New York'lu iki Türk bu konuda önemli açıklamalar yaptı. Söz konusu iki Türk, Karakuş'un Gülen'in ABD yapılanmasıyla yakından ilintili olduğunu belirtti. Öyle ki mekanın adını Fethullah Gülen bizzat koymuştu. Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin gizli kalmasını isteyen bir vatandaş, "Karakuş, Pensilvanya'ya her gittiğinde iyi kabul görür. Bu mekan Gülenciler için de popüler. Havalimanına yakın diye tercih ediliyordu" dedi. Daha önce Amerikan haber sitesi Buzzfeed, Gülen'in ABD siyasetine akıttığı paralarla ilgili olarak yaptığı bir haberde kafenin sahibi Karakuş'tan da bahsetmişti. Karakuş, Buzzfeed'e verdiği mülakatta Gülen hareketini desteklediğini belirtmiş ve FETÖ'nün ABD'deki önemli örgütlenmelerinden biri olan Türk Kültür Merkezi'nin (TCC) etkinliklerine sık sık katıldığını söylemişti.

2 KAPILI GİZEM
48 FBI ajanı Masal Cafe'yi bastı. Brooklyn'de yer alan bu kafenin içinde iki kapılı çok gizli bir oda olduğu ortaya çıktı. Bu odanın içinden 45 koli belgenin alındığı açıklandı. Öte yandan Brooklyn'de yaşayan bazı vatandaşlar, FBI baskınının büyük çaplı para hareketleri nedeniyle kaynaklandığını ileri sürdü. FBI'ın New York ofisi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. Fakat kimi sinyaller FBI'ın Gülen bağlantılı iş adamlarına yönelik daha geniş çaplı bir kovuşturma içine girdiklerini gösteriyor. Üst düzey bir Türk yetkili, FBI'ın kara para aklama suçlamalarından teröristbaşı Gülen'le bağlantılı pek çok işadamını araştırdığını söyledi. Başka bir diplomat ise FBI'ın Chicago'da bazı işadamlarıyla bu çerçevede görüşmeler yaptığını belirtti.


* FBI ajanları geçtiğimiz hafta Cuma sabahı, Masal Cafe'ye operasyon düzenledi. Operasyona FBI'ın en önemli birimi katıldı.


* 'un sahibi olduğu mekanın müdavimleri arasında FETÖ'nün firari isimlerinden da var.


* Gülen'in manevi evladı olan basketbolcu de Masal'dan çıkmıyor.


* Karakuş, Beyaz Saray'da bir toplantıya girip Obama ile selfie çektirmişti.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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