Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Yapacağımız anayasa değişikliği ile vesayet odaklarına son darbeyi vurmuş olacağız ve vesayeti Türkiye demokrasisinin gündeminden çıkaracağız." dedi.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

​Milletimiz her zaman bizimle oldu, desteğini asla eksiltmedi, Çünkü AK Parti milletin partisidir. Zorlu bir coğrafyanın ortasında olmamıza rağmen istikrarlı bir ülkeyiz. Ülkemizin kalkınmaya, güvene ve istikrar ulaşması için çalışıyoruz. Milletimizin birliği, huzuru her zaman önceliğimiz oldu, olmaya devam edecek. Kaos siyasetinden medet umanlar AK Parti'nin sağduyulu tutumu sayesinde kaybetmeye mahkum oldu. Çıkarılan her krizin ardından kazanan millet oldu, demokrasi oldu. Bugün Türkiye düne göre daha güçlüdür. Ekonomi ile yatırımlarla, büyük projelerle daha güçlüyüz. Biz millete efendilik yapmaya değil, hizmet yapmaya geldik.Milletin bize duyduğu güven en büyük güç oldu.

BAZILARI ÇAMUR SİYASETİNE DEVAM EDEBİLİR

İstişare toplantımızdan gerekli yol haritalarını belirleyerek çıktık. Milletimizin bizden ne beklediğini gayet iyi biliyoruz. Başkaları çamur siyaseti yapmaya devam edebilir, AK Parti olarak biz millete verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Afyon'da sadece istişare toplantısı yapmadık, bol bol vatandaşlarımızla bir araya geldik, önerilerini aldık, dertlerini dinledik.



KÜRESEL YATIRIMLARIN TÜRKİYE'YE İLGİSİ ARTTI

Türkiye'de 8 yıldır devam eden Türkiye Yatırım Danışma Konseyi toplantısını gerçekleştirdik. Bu yıl, 21 büyük küresel firma katıldı. Bu firmaların toplam cirosu 20 milyar dolar civarında. Bu toplantıların amacı Türkiye'deki yatırımların ve gelecek beklentilerinin değerlendirilmesi ve yeni kararların alınmasıdır FETÖ'nün ısrarla yaymaya çalıştığı ekonomi bozuluyor algısının aksine küresel yatırımların Türkiye'ye ilgisi artarak devam ediyor. 2009 küresel krizinin çok hafif geçmesinin sebebi Türkiye'nin krizde yatırıma hız vermesidir. Türkiye 2009 hariç 27 çeyrek üst üste büyümeyi gerçekleştirmiş nadir ülkelerdendir.



2018'DE TÜRKİYE'DE OLACAK

Savunma Sanayi İcra Komistesi toplantısını gerçekleştirdik. Aldığımız kararları kısaca şöyle söyleyebiliriz: Savunma kabiliyetimizi güçlendirmek, caydırıcılık altyapımızı güçlendirmek için 26 projenin hayata geçmesi için onay verdik. Toplam maliyeti 4,1 milyon dolar. Bu toplantıda, ayrıca Türkiye'nin de içinde olduğu F-35 uçaklarının ilk partisinin 2018'de Türkiye'ye gelmesi konusunda kararımızı aldık. Yeni nesil birleşik savaş uçakları projesi ile Türkiye savunma kabiliyetini artırmış olacak. Bölgedeki istikrara, güvene, barışa katkı sağlayacak. Bu uçakların yapımında Türkiye de var. Maliyetinin yüzde 50'sini oluşturan parçalar Türkiye'de yapılacak, orada monte edilecek. 14 yılda savunma sanayisine yapılan yatırım 35 milyar dolardır. Önümüzdeki 4 yıl için savunma sanayinde AR-GE çalışmalarına 650 milyon dolar ayırdık.

AVRUPA'DAKİ 6. BÜYÜK GAR

29 Ekim'de Ankara Yüksek Hızlı Tren Gar açılışını gerçekleştirdik. 200 bin metrekare kapalı alanlı, Avrupa'da 6'ncı büyük tren garıdır. Bu gar binası sadece yolcuların altı perondan binip seyahat edecekleri bir yer değil. Aynı zamanda 24 saat 150 bin kişinin gelip gideceği yaşam merkezi olacak. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'yla demiryollarında son yıllarda ortaya koyduğumuz atılım daha da ileri gidecek. Türkiye nüfusunun yüzde 55'ini oluşturan illerimize hızlı tren hattı yayılacaktır. Ankara tüm hızlı tren hatlarının buluştuğu yer olacak.

DEV PROJELER İÇİN TARİH VERDİ

30 Ekim'de İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısını gerçekleştirdik. Geleceğe yönelik yatırımlarımızı bir kez daha gözden geçirdik. İstanbul'a 7 proje kazandırıyoruz. Bunlardan 5'i bitti. Ankara-İstanbul hızlı tren projesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir karayolu, Marmaray, Avrasya Tüneli. Biz inanıyoruz ki zor hemen yapılır, imkansız biraz zaman alır. Bu proje öyle bir proje. Geriye kaldı iki proje. Biri dünyanın en büyük havalimanı. Bazılarının alay ettiği, bazılarının da Gezi olaylarıyla protesto ettiği engellemeye çalıştığı havaalanın da ilk etabını 2018'de hizmete alıyoruz. Bu haliyle de 90 milyon kapasiteli. 7'nci büyük eser Kanal İstanbul'un çalışmasını da Ulaştırma Bakanlığımız hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Bir su yolu projesi değil, bir yaşam merkezi haline gelecek. Çanakkale 1915 Köprüsü Mart 2018'de açılacak. Çanakkale düşmana geçilmez ama dost için havadan da geçilir, köprüden de geçilir.

SON DARBEYİ VURACAĞIZ

Geçmişte vesayet odakları her 10 yılda bir darbe yaparak bu ülkenin yolunu, gelişmesini kesmeye çalıştılar. Türkiye'yi birilerinin istediği gibi ekonomik, siyasi, sosyal istikrarsızlığa mahkum etmek istediler. O dönemde vesayet odakları kendi çıkarlarını korurken, milletin geleceği, refahı, kalkınması adına hiçbir şey yapmadılar. AK Parti 2002'de milletle başlattığı bu değişimle milletimiz kazanmaya, vesayet odakları kaybetmeye başladı. Yapacağımız anayasa değişikliğiyle vesayet odaklarına son darbeyi vuracağız.

ANA MUHALEFET BUNLARIN SPONSORU

2002 seçim olmuş 363 milletvekiliyle AK Parti tek başına işbaşına gelmiş. Ankara'ya gelir gelmez sağdan soldan kafayı uzatanları gördük. 'Hoşgeldiniz, yeni ortağınız biziz'. Ankara'da böyle vesayet odakları eskiden beri hep var olmuş. AK Parti 14 yıllık iktidarında iki şeyi başardı: Birincisi yılmadan yorulmadan millete hizmet etmek. İkincisi vesayet odaklarıyla mücadele etmek. Anamuhalefet partisi bunların ana sponsoru. Sözde 367 ile Cumhurbaşkanını seçtirmeyeceklerdi. Hodri meydan dedik, millet cumhurbaşkanını seçti mi? Recep Tayyip Erdoğan'ı yüzde 52 oyla cumhurun başı yaptı mı yapmadı mı? Bunların hiç azimleri tükenmedi. O iş bitince parti kapatma. İktidar partisini kapatmaya kalktılar.



BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR, KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Şimdi hem FETÖ ile hem BETÖ ile amansız bir mücadelemiz var. Bu mücadelede maalesef gereken desteği göremiyoruz. İlk günde darbeye karşı bir araya geldik, sonra ne oldu, ne bitti, ana muhalefet partisi lideri Yenikapı'dan ayrılmak için binbir bahanenin peşine takıldı. Bu Yenikapı ruhunu gözümüz gibi koruyacağız. Bu ruhu yaşatmak için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. O günkü duruşunu bugün de devam ettiren MHP'ye teşekkür ediyorum. Millet, memleket menfaatini önplana alan, sorumlu davranış gösteren Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum.

CHP ÇARŞI GİBİ HER ŞEYE KARŞI

Anayasa değişikliği sadece bizim meselemiz değil. Bu AK Parti'nin işi değil. Baştan beri, 14 yıldan beri bütün partiler darbe anayasası değişsin, bunun için bizim seçimlerde oy veriyorlar. Seçim vaatlerinde bu var. AK Parti söylediklerini yapan, yapamayacaklarını söylemeyen bir parti. Şimdi artık millete verdiğimiz sözü yerine getirme zamanıdır. Anayasa değişikliğini bizim referanduma götürecek sayımız yok. Biz partilerden şunu istiyoruz, bir anayasa değişikliği teklifimiz var, buyrun teklinizi getirin, vatandaş hangisini onaylarsa başımız üstünde yeri var. İşte şimdi sırası. Bütün partilerin katılımıyla bir anayasada uzlaşalım. Bunu yapamıyorsak, öyle anlaşılıyor ki, CHP temelden karşı; Çarşı gibi her şeye karşı. Biz ne dersek tam tersini söylüyorlar. Allah selamet versin. Bizim onlarla uğraşacak halimiz yok. İşimiz başımızdan aşkın



BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI ZEMİN OLUŞTURDU

Anayasa değişikliğinde sona geldik. İnşallah Meclis'e getireceğiz. Sayın Bahçeli'nin beyanatları ortadadır. Bu açıklamalar bizim hazırlıklarımıza bir zemin hazırlamıştır. 330 sayısına ulaşmak için MHP'nin desteği gerekmektedir. MHP'nin de hassasiyetlerini göz önüne alarak hazırlıklarımızı yaptık. Bundan sonrası Meclis'in işi. Allah gayretimizi artırsın.

HÜKÜMETİMİZİN BOYNUNUN BORCU

Herkes terör örgütleri bilmelidir; mücadelemiz her bir vatandaşımız güvende oluncaya kadar devam edecek. Bir daha silahlı kalkışma olmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Hedefimiz, milletimizi bu terör belasından kurtarmaktır. Yöre halkı şunu iyi biliyor; PKK'nın terör örgütünün Kürtler diye bir derdi, sorunu yok. Orada yaşayan vatandaşlarımızın PKK gibi bir sorunu var. Bu sorunu ortadan kaldırmak hükümetimizin boynunun borcudur. Bunu büyük oranda başardığımızı düşünüyoruz. Milleti bir yapmak, beraber yapmak ve güçlü Türkiye ile devam etmek.



BUNUN NERESİ TEHDİT

​'Başkanlık gelirse Türkiye bölünür' diyor birileri. Ben de diyorum ki 'Başkanlık gelmezse bölünme riski var' dedim. Bunu diline doladılar. 7 Haziran'ı unuttuk mu? Türkiye'nin siyasi manzarasını nasıl unuttunuz. Temmuz ayında Türkiye partisiyiz, ayrılıkçı değiliz diyenler nasıl gittiler terör hareketini tekrar başlattılar? Nereden cesaret aldılar, çünkü istikrar kaybolmuştu. Türkiye'nin güçlü bir yönetime ihtiyacı var. Her zaman tek başına iktidar çıkaran sisteme ihtiyaç var. Güçlü iktidar Türkiye için vazgeçilmezdir. Aksi halde Türkiye'yi bekleyen birçok iç ve dş tehditler mevcuttur. Bunun neresi bölünmeyle halkı tehdittir? Başkanlık olursa birlik, beraberlik olur; Türkiye her türlü tehdide karşı daha güçlü olur.



İDAM CEZASI:SINIRLI BİR DÜZENLEME YAPILABİLİR

İdam bir anayasa meselesidir. Diğer partilerle bu konuda anlaşılırsa. Burada sınırlandırılmış bir düzenleme yapılabilir. Bu konu 15 Temmuz darbesinde gündeme geldi. Şehitlerimiz var. Milletimiz bunların cezasız kalmamasını istiyor. bu talebe, vatandaşın bu feryadına kulak kapayacak değiliz. Fakat bunu tek başımıza yapamayız. Bahçeli'nin düşüncesini dikkate alacağız ve gerekli teklifimizi yapacağız