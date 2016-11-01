Başbakan Yıldırım: CHP Çarşı gibi her şeye karşı

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "CHP temelden karşı; Çarşı gibi her şeye karşı" dedi.



İşte Başbakan Yıldırım'ın o sözleri;

Anayasa değişikliği sadece bizim meselemiz değil. Bu AK Parti'nin işi değil. Baştan beri, 14 yıldan beri bütün partiler darbe anayasası değişsin, bunun için bizim seçimlerde oy veriyorlar. Seçim vaadlerinde bu var. AK Parti söylediklerini yapan, yapamayacaklarını söylemeyen bir parti. Şimdi artık millete verdiğimiz sözü yerine getirme zamanıdır. Anayasa değişikliğini bizim referanduma götürecek sayımız yok.



"CHP ÇARŞI GİBİ HER ŞEYE KARŞI"

Biz partilerden şunu istiyoruz, bir anayasa değişikliği teklifimiz var, buyrun teklinizi getirin, vatandaş hangisini onaylarsa başımız üstünde yeri var. İşte şimdi sırası. Bütün partilerin katılımıyla bir anayasada uzlaşalım. Bunu yapamıyorsak, öyle anlaşılıyor ki, CHP temelden karşı; Çarşı gibi her şeye karşı. CHP de AK Parti ne söylüyorsa tersini söylüyor, bununla da siyaset yaptığını zannediyor. Siyaset yapacaksak seçim meydanlarında anlatıyoruz. 10 seçimde anlatıyoruz. Millet ne diyor, 'AK Parti'nin dediği daha doğru, bunlar devam etsin' diyor. CHP'de de istikrar var Kılıçdaroğlu'yla. Orada da istikrar devam ediyor, seçim değişiyor bir şey değişmiyor.