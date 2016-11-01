  1. Siirt'te PKK'ya bir darbe daha

Bakan Çelik Atina'ya gidiyor

, resmi temaslarda bulunmak üzere 1-3 Kasım 2016 tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti Atina’yı ziyaret edecek.

Bakan Çelik Atinaya gidiyor
Avrupa Birliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ", Atina'daki programı kapsamında Yunanistan Başbakan Alexis Tsipras tarafından kabul edilecek, Dışişleri Bakanı Nikolaos Kotzias ve Avrupa İşlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Nikos Xydakis ile görüşecek ve çalışma yemeğine katılacaktır. AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in ayrıca, İskeçe ve Gümülcine Seçilmiş Müftüleriyle bir araya gelmesi ve İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu (IREF) Başkanı Niko Uzunoğlu başkanlığındaki heyeti kabul etmesi öngörülmektedir" denildi.

Çelik'in Atina temasları kapsamında Türkiye-Yunanistan ilişkileri hakkında görüşmelerde bulunacağının kaydedildiği açıklamada, "Çelik'in Atina temaslarında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri, düzensiz göç krizi ve Türkiye-AB 18 Mart Anlaşması'nın uygulanması, vize serbestisi süreci, 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından FETÖ terör örgütüne karşı alınan önlemler hakkında muhataplarıyla görüş alışverişinde bulunması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı 19:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar