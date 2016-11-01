Çelik'in Atina temasları kapsamında Türkiye-Yunanistan ilişkileri hakkında görüşmelerde bulunacağının kaydedildiği açıklamada, "Çelik'in Atina temaslarında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri, düzensiz göç krizi ve Türkiye-AB 18 Mart Anlaşması'nın uygulanması, vize serbestisi süreci, 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından FETÖ terör örgütüne karşı alınan önlemler hakkında muhataplarıyla görüş alışverişinde bulunması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.
Bakan Çelik Atina'ya gidiyor
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, resmi temaslarda bulunmak üzere 1-3 Kasım 2016 tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti Atina’yı ziyaret edecek.
Çelik'in Atina temasları kapsamında Türkiye-Yunanistan ilişkileri hakkında görüşmelerde bulunacağının kaydedildiği açıklamada, "Çelik'in Atina temaslarında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri, düzensiz göç krizi ve Türkiye-AB 18 Mart Anlaşması'nın uygulanması, vize serbestisi süreci, 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından FETÖ terör örgütüne karşı alınan önlemler hakkında muhataplarıyla görüş alışverişinde bulunması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.
Etiketler: AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik
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