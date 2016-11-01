Cumhuriyet gazetesine "PKK ve FETÖ'ye üye olmadan örgüt adına suç işlemek"suçundan operasyon yapılması hakkında konuşan Bahçeli, sert ifadeler kullandı:
ADINDA CUMHURİYET OLUP DA CUMHURİYET DEĞERLERİNE EN ÇOK ZARAR VERENLER
"Her alanda FETÖ ve PKK'nın ayıklanmasıyla ilgili faaliyetler devam ederken, medya ayağına dokunulması neden birilerini rahatsız etmektedir?
Adında Cumhuriyet olup da Cumhuriyet değerlerine en çok zarar verenlerin, medya özgürlüğüne sığınmaları inandırıcı görünmeyecektir. Özgürlük demek maneviyata saldırmak demek değildir.
ŞEHİTLERİMİZE BİR KERE OLSUN FATİHA OKUMAYIP...
Partimize yönelik yalan haberlerin merkezi olanlar önce zihniyetlerini gözden geçirmelidir. Şehitlerimize bir kere olsun Fatiha okumayıp milletimizin acılarını paylaşmayanların gündemdeki operasyonlardan hemen sonra mağduriyet kartını ileri sürmeleri bize göre gerçekçi ve geçerli bir durum değildir. Terörizmle mücadelede herkese az ya da çok görevler düşmektedir."
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CHP GENEL MERKEZİNDE...ATATÜRK BÜSTÜ YOKMUŞ....nedenide PARASIZLIKMIŞ....TÜH ALLAH BELANIZI VERSİN SİZLERİN....ATATÜRK sömürücüleri.....!!
cumhuriyet FETÖ cü olalı....ÜÇ YIL OLDU.....nerdesin ey CHP...:::))))))))
sayın bahçeli nerden biliyon cumhuriyete cumhuriyetin zarar verdiğini,senin mhp ye verdiğin zararın yanında bence hiç kalır
NASIL FETOCULAR ASKERİN ÜNÜFORMASINA KAMUFLE OLDUYSA ,BUNLARDA CUMHURİYET İN ARKASINA SIĞINARAK ÜLKE DÜŞMANLARINA KOLTUK ÇIKIYORLAR ,,
işte bu.ama anlayana.neymiş basın özgürlüğü imiş.bunların özgürlük anlayışı bu kadar.başbakanın yakasına yapışmış özgürlük istiyorum diyen bilmezki özgürlük içerisinde yüzer de farkında değil.herhalde daha özgür olmak için yakasına yapışmak değil onu belki öldürmesi lazım herhalde.ne özgürlük ama.yok böyle bir özgürlük.böyle bir özgürlük ne abd de var nede ab de.olsa olsa türkiyede olsun istiyorlar.bu kadar özgürlükten sonra idamada karşı çıkarlar.
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