Cumhuriyet gazetesine "PKK ve FETÖ'ye üye olmadan örgüt adına suç işlemek"suçundan operasyon yapılması hakkında konuşan Bahçeli, sert ifadeler kullandı:

ADINDA CUMHURİYET OLUP DA CUMHURİYET DEĞERLERİNE EN ÇOK ZARAR VERENLER

"Her alanda FETÖ ve PKK'nın ayıklanmasıyla ilgili faaliyetler devam ederken, medya ayağına dokunulması neden birilerini rahatsız etmektedir?

Adında Cumhuriyet olup da Cumhuriyet değerlerine en çok zarar verenlerin, medya özgürlüğüne sığınmaları inandırıcı görünmeyecektir. Özgürlük demek maneviyata saldırmak demek değildir.

ŞEHİTLERİMİZE BİR KERE OLSUN FATİHA OKUMAYIP...

Partimize yönelik yalan haberlerin merkezi olanlar önce zihniyetlerini gözden geçirmelidir. Şehitlerimize bir kere olsun Fatiha okumayıp milletimizin acılarını paylaşmayanların gündemdeki operasyonlardan hemen sonra mağduriyet kartını ileri sürmeleri bize göre gerçekçi ve geçerli bir durum değildir. Terörizmle mücadelede herkese az ya da çok görevler düşmektedir."