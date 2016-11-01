Avukattan sok itiraz

İstanbul Çekmeköy'de belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu önceki gün yeniden tutuklanmıştı. Çakıroğlu'nun avukatı Şemsi Dak, müvekkilin ikinci tutuklanmasına itiraz etti. Avukat Dak, davanın görüldüğü Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sundu. Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere sunulan dilekçede "CMK'nın 103. ve 104. maddelerine göre tahliye kararlarına savcılığın itirazı mümkün değildir. Tahliye isteklerinin kabulü kararlarına karşı itiraz yolu yoktur. Bu yönüyle Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı yok hükmünde olan, hakimlerin görevini kötüye kullanmak suretiyle hürriyeti tahdit suçu oluşturan yolsuz bir karardır" denildi ve "İtirazımın kabulü ile yolsuz olarak tesis edilen tutuklama kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Abdullah Çakıroğlu 37 gün cezaevinde kaldı, ilk celsede de tahliye edildi. Tahliye kararı üzerine Başsavcılık karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararını kaldırarak sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Yaklanan Çakıroğlu ikinci kez tutuklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.