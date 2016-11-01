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Avukattan sok itiraz

Hemşire ’ye tekme atan ’nun avukatı, müvekkilinin ikinci kez tutuklanmasına itiraz etti.

Avukattan sok itiraz
İstanbul Çekmeköy'de belediye otobüsünde hemşire 'ye şort giydiği için tekme atan önceki gün yeniden tutuklanmıştı. Çakıroğlu'nun avukatı Şemsi Dak, müvekkilin ikinci tutuklanmasına itiraz etti. Avukat Dak, davanın görüldüğü Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sundu. Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere sunulan dilekçede "CMK'nın 103. ve 104. maddelerine göre tahliye kararlarına savcılığın itirazı mümkün değildir. Tahliye isteklerinin kabulü kararlarına karşı itiraz yolu yoktur. Bu yönüyle Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı yok hükmünde olan, hakimlerin görevini kötüye kullanmak suretiyle hürriyeti tahdit suçu oluşturan yolsuz bir karardır" denildi ve "İtirazımın kabulü ile yolsuz olarak tesis edilen tutuklama kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Abdullah Çakıroğlu 37 gün cezaevinde kaldı, ilk celsede de tahliye edildi. Tahliye kararı üzerine Başsavcılık karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararını kaldırarak sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Yaklanan Çakıroğlu ikinci kez tutuklandı.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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