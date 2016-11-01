İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan Akın Atalay'ın adreslerinde bulunamaması ve yurt dışında olduğunun belirlenmesi üzerine savcılıkça hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Talebi değerlendirerek kabulüne karar veren İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği kararında, şüpheli Atalay'ın adresinde bulunamadığı ve yurt dışında olduğunun tespit edildiği, bu nedenle delilleri karartma ihtimali ve kaçma şüphesinin bulunduğu belirtildi.

Hakimlik kararında, şüphelinin Cumhuriyet Vakfı ile gazetenin yöneticisi olduğu, gazetede hem PKK hem de FETÖ/PDY örgütü lehine yayınlar yapıldığı, yine örgütün eylemlerini meşrulaştırıcı ve özendirici haberlerin yer almasıyla bu örgütler adına faaliyette bulunduklarının anlaşıldığı kaydedildi. Şüpheli Atalay hakkında ''terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak'' suçundan yakalama emri düzenlenmesine hükmedildiği aktarıldı.

Bu arada, şüpheli Akın Atalay'ın Almanya'dan uçakla Türkiye'ye dönüş biletini açığa aldığı öğrenildi.