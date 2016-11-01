4 mevsim birden

Türkiye’nin güneyi yazdan kalma günleri yaşarken, kar pek çok kentin kapısını çaldı! Bolu’da kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Fethiye’de ise turistler 27 derecede güneşlenmenin tadını çıkardı.
Meteorolojinin günlerdir uyarısını yaptığı soğuk hava Türkiye'yi etkisi altına aldı. Doğu'da kar yağışları sürerken Bolu'da da kar yağışı etkisini arttırdı. Bolu'nun yüksek kesimlerinde, günlerdir etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı 20 santimetreyekadar ulaştı. Abant ve Gölcük Tabiat ile Yedigöller Mili parkları yavaş yavaş beyaz örtüye bürünürken, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da da kar yağışı etkisini artırdı. Ülkenin güneyi ise yazdan kalma günlerine devam etti. Dün Antalya Fethiye'de termometreler 27 dereceyi gösterdi. Deniz suyusıcaklığının 21 dereceye ulaştığıbölgede turistler, güneşlenmeninkeyfini çıkardı.
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