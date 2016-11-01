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330’u aşarız o adımı atarız

330’u aşarız o adımı atarız
Bakanlar Kurulu, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplandı. Bakanlar Kurulu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar iç ve dış güvenlik meseleleriyle ilgili sunum yaptı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Yeni Anayasa için konsensüs gerekirse, ararız. 330'u aştığımızı gördüğümüz anda da düğmeye basar, gerekli adımızı atarız" dedi.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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