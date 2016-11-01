200 YIL HAPİS YATARSIN
Bu girişimden bir süre sonra FETÖ'ye mensup kişiler, D.A.B.'ye genelev için yeniden başvurması halinde gerekli izinlerin alınacağını belirtti. Bu kişilerin 'Sana 1 milyon dolar verelim bu işi yap, biz de ortak olalım' teklifinde bulunduğunu, kabul etmeyince de teklifin 2 milyon euroya yükseltildiğini öne süren D.A.B., şunları anlattı: "'Bu işi yaparsam kendim yaparım' diyerek kabul etmedim. Olay kapandı gitti. 2013'de kendilerini polis olarak tanıtan, 2 kişi önümü kesti. 'Sen genelev açmayı düşünüyormuşsun. Bizimle çalışacaksın' dediler. Sonra aynı kişiler beni kendisini başsavcı olarak tanıtan M.Ç. adlı kişiyle görüştürdü. M.Ç. bana, 'Ortak olacağız, seni koruyacağız. Yalnız her ay cemaate kadın başına 3 ila 6 bin dolar arasında yardım edeceksin' dedi. 'Cemaatin bu işlerle ne işi olur namazla niyazla ilgilenir' dedim. 'Sen orasını karıştırma hakkındaki davalar da düşer' deyince bu kişinin sahte kimlik göstermiş olabileceğini düşünüp süre istedim." Ancak teklifi kabul etmeyince Başsavcı M.Ç.'nin kendisini 'suç örgütü kurma', 'kadın ticareti yapma' gibi suçlardan 19 ay hapse mahkum ettiğini söyleyen D.A.B. şöyle devam etti: "Cezaevindeyken başsavcı ziyaretime gelip teklifi yineledi. Kabul etmedim. 200 yıl hapis cezası yersin diyip tehdit etti. Ardından aynı savcı FETÖ soruşturmasından tutuklandı. Mahkeme heyeti değişince tahliye oldum. Koruma talebinde bulundum. Başıma geleceklerden FETÖ sorumlu."
KORUMA TALEBİNDE BULUNDU
Darbenin ardından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'cü savcı tutuklandı. Mahkeme heyetinin değişmesiyle D.A.B. serbest kaldı. Başına gelenlerden korkan D.A.B. koruma talep etti.
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