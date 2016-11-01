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’un gurur tablosu

15 Temmuz’un gurur tablosu
FETÖ, 'da darbeye kalkıştı. Ankara Gölbaşı'nda bulunan eğitim tesislerine hava saldırısı yaptı. Burada polis memuru Sevda Güngör (27) şehit düştü. Şehidin ismi, Kanun Hükmünde Kararname ile FETÖ'nün Adana'da el konulan Özel Burç Çukurova okulundaki anaokuluna verildi. Okul yönetimi Sevda Güngör'ün ailesinden aldığı kepi, polis üniforması ve fotoğrafıyla anaokulunun girişinde "şehitlik köşesi" oluşturdu. Buruk bir sevinç yaşayan şehidin annesi Nural (57) ve babası Mehmet Güngör (64) dün kızlarının isminin verildiği okulu ziyaret etti. Şehitlik köşesinde kızlarının üniformasını ve fotoğrafını gören aile duygusal anlar yaşadı.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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