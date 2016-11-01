15 Temmuz’un gurur tablosu

FETÖ, 15 Temmuz'da darbeye kalkıştı. Ankara Gölbaşı'nda bulunan eğitim tesislerine hava saldırısı yaptı. Burada polismemuru Sevda Güngör(27) şehit düştü. Şehidin ismi, Kanun Hükmünde Kararname ile FETÖ'nün Adana'da el konulan Özel Burç Çukurova okulundaki anaokuluna verildi. Okul yönetimi şehit Sevda Güngör'ün ailesinden aldığı kepi, polis üniforması ve fotoğrafıyla anaokulunun girişinde "şehitlik köşesi" oluşturdu. Buruk bir sevinç yaşayan şehidin annesi Nural (57) ve babası MehmetGüngör (64) dün kızlarının isminin verildiği okulu ziyaret etti. Şehitlik köşesinde kızlarının üniformasını ve fotoğrafını gören aile duygusal anlar yaşadı.
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